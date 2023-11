Nel cimitero comunale nuove tariffe per i loculi 

Dopo dieci anni cambiano le tariffe cimiteriali a Tratalias. Nei giorni scorso la Giunta ha deliberato sulle nuove norme valide per le prossime tumulazioni.

«Si tratta – sottolinea il sindaco Emanuele Pes - di un aggiornamento necessario – siamo stati praticamente costretti ad aumentare le tariffe dei loculi e delle sepolture. I costi del servizio sono cambiati nel corso degli ultimi anni. Abbiamo fatto in modo che l’aumento non fosse eccessivo, e viceversa che i costi non fossero troppo bassi, non in linea e rischiare di esser chiamati dal revisore dei conti». Il Comune di Tratalias ha anche avviato l’iter per dotare il cimitero di nuovi loculi. (f. m.)

