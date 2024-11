Nel cimitero comunale arrivano 126 nuovi loculi 

A poco più di un anno dall’installazione del precedente blocco da 126 loculi, eccone subito un altro identico quasi pronto a prendere forma nella medesima zona di ampliamento del cimitero comunale di Domusnovas.

«Non c’è un’emergenza legata agli spazi disponibili, - si affretta a precisare l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - abbiamo solo sfruttato un finanziamento regionale per assicurarci un ulteriore blocco di loculi in funzione futura. Il progetto esecutivo è stato approvato è siamo pronti a bandire i lavori anche se attualmente già impegnati nella fase di appalto dei lavori all’impianto sportivo Putzolu e al campo da baseball. Entro i primi mesi del 2025 contiamo comunque di chiudere il cantiere». A disposizione ci sono 80 mila euro grazie ad una convenzione stipulata con l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici. Intanto, sono imminenti anche le tante migliorie al cimitero annunciate in occasione della revisione dei servizi gestiti dalla controllata Domuservizi: un cancello automatico, quasi certamente nell’ingresso principale dove hanno sede gli uffici, accoglierà i visitatori. Saranno tre e non più uno i custodi, i quali indosseranno una divisa distintiva e uno di loro sarà presente per 2 ore al giorno fino al venerdì. Migliorerà anche la raccolta rifiuti con nuove etichette distintive (o nuovi mastelli in alcuni casi) in ogni zona di accumulo rifiuti. «I servizi cimiteriali - evidenzia Saba - sono definiti da tutti un gioiello per il paese, l’obiettivo è migliorarli ancor di più».

