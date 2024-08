Nel cimitero-cantiere previste nuove tombe 

A Macomer il nuovo cimitero è un cantiere aperto, dove è difficile districarsi tra tombe in costruzione e altri lavori. In particolare quelli di ampliamento, in atto da tempo, grazie a un mutuo di 700 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale. In fase di realizzazione la cappella, la camera mortuaria, i servizi cimiteriali e un porticato, oltre tombe private, una nuova batteria di loculi, un’area dedicata a giardino delle rimembranze, dove ci sarà la possibilità di fruire di sepolture diverse da quelle tradizionali. In corso i camminamenti interni, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un’opera perennemente in progress, con interventi necessari man mano che arrivano i finanziamenti. «I lavori procedono - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis -. Sono state realizzate nuove batterie di loculi. Il prossimo anno dovremo realizzarne altre e ottenere i fondi necessari, perché rischiamo di intervenire in emergenza. A Macomer muoiono più di 100 persone l’anno e non possiamo ignorare l’ipotesi di ampliamento a breve termine». (f. o.)

