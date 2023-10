Nel centrosinistra si aprono due fronti: scontro sulle primarie 

Il centrosinistra sardo sta cercando in tutti i modi di dare una mano allo schieramento opposto. Il tavolo del campo largo ha già decretato il no alle primarie per la scelta del candidato presidente. Senonché, la questione è ritornata di prepotenza d’attualità. Perché qualcuno, dentro e fuori dal tavolo, continua a invocare questo metodo previsto anche nello statuto del Pd. Se ne è discusso anche ieri in occasione dei due convegni Dem in contemporanea a Cagliari. Il primo al Lazzaretto di Sant’Elia, “Un anno per la Sardegna”, organizzato dal senatore Marco Meloni con la partecipazione della deputata pentastellata Alessandra Todde e di altri sei relatori del Pd (la costituzionalista Carla Bassu, gli ex ministri Francesco Boccia e Beatrice Lorenzin, i parlamentari Silvio Lai e Antonio Nicita, il segretario regionale Piero Comandini). L’altro al Palazzo Cis con Renato Soru e Nerina Dirindin che hanno dialogato di sanità. Al Lazzaretto, Meloni ha ricordato che «da quando si vota il presidente della Regione con elezione diretta, il candidato non è mai stato scelto col metodo delle primarie». Ora, ha aggiunto, «se chi si sta arrampicando sulla questione delle primarie fosse stato scelto dal tavolo della coalizione, non avrebbe avuto di che lamentarsi». Una risposta a chi come Soru oggi le rivendica, anche attraverso il voto online. «Una modalità più attuale, che tiene conto del fatto che ciascuno di noi ha uno smartphone in tasca e con le giuste applicazioni si può votare facilmente, in modo sicuro e trasparente. Io mi candido e penso di non essere il solo», ha ribadito l’ex governatore. Favorevole alle primarie un altro ex presidente: Francesco Pigliaru.

L’idea

La proposta delle mini primarie, in realtà, è stata lanciata dai Progressisti. «La scelta non può essere limitata ai gruppi dirigenti dei movimenti e dei partiti della coalizione ma deve vedere coinvolto direttamente il popolo sardo», si legge in una nota del partito di Massimo Zedda e Francesco Agus, «si proceda, allora, con un’ampia consultazione dei cittadini elettori per scegliere tra le personalità che vogliano cimentarsi alla guida della coalizione democratica. Bisogna farlo in modo diretto, istituendo postazioni consultive, articolate per territori, almeno in ogni comune superiore a 15mila abitanti e con più postazioni nei grandi comuni capoluogo, integrando con una procedura online trasparente ed efficiente il voto in presenza. Si tratta di una modalità che vale di più di qualche recente sondaggio farlocco». Il problema è che il Pd guidato da Comandini non ha nessuna intenzione di ritornare sui suoi passi, soprattutto dopo che anche il tavolo del campo largo è arrivato a sintesi. Oltretutto, il no alle primarie è una condizione posta dal M5S per far parte di una coalizione che, ha detto due giorni fa Giuseppe Conte, «ha trovato una sinergia importante».

«Un’ottima candidata»

Nell’Isola le trattative stanno convergendo su Alessandra Todde. «Non ho il potere di fare investiture, ma credo che sarebbe un'ottima candidata alla presidenza della Regione», si è sbilanciato Meloni al convegno al Lazzaretto. E se Soru liquida con un «non è tempo per i capricci» il veto sulle primarie pentastellato, a stretto giro la stessa Todde ha rivendicato «il lavoro eccezionale che sta facendo questo tavolo, cercando di armonizzare una visione collettiva: questo è il momento della responsabilità e della politica, ci sono dirigenti che hanno ricevuto un’investitura da parte degli elettori, ed è giusto che si prendano le loro responsabilità, il resto sono scorciatoie». Intanto, anche in Piemonte il Pd ha sospeso l’iter delle primarie, lanciando così un messaggio agli alleati, M5S in testa, «nell’ottica di dare priorità all’allargamento dell’alleanza del centrosinistra necessaria per competere alle Regionali». La stessa strategia messa in campo in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA