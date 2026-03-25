Nel centrodestra non c’è solo Torru Domani si decide  

La fumata bianca è attesa per domani, con l’incontro regionale dei partiti e dei movimenti di centrodestra organizzato fuori città. Vertice decisivo assicurano tutte le forze politiche, anche perché il tempo stringe e serve un leader alla guida della coalizione antagonista a quella civica del sindaco uscente Graziano Milia.

E salvo colpi di scena dell’ultimo momento, il candidato sindaco sarà scelto fra i quattro nomi che circolano da settimane. In tanti danno come il più quotato - per peso elettorale - l’attuale consigliere comunale Lucio Torru, proposto da FdI e sostenuto ufficialmente anche dal Movimento per Quartu dell’ex sindaco Davide Galantuomo. Le altre forze politiche alleate invece non si sono ancora espresse pubblicamente sul sostegno a Torru. In quota Udc c’è Guido Sarritzu, ex amministratore locale, funzionario Asl e rappresentante sindacale, che può contare anche sul benestare di Sardegna al Centro 20Venti. Il nome portato dai Riformatori al tavolo politico regionale è quello dell’ex sindaco Mauro Contini, ma il partito punta prima di tutto su Sestu - un altro Comune sardo che va al voto il 7 e l’8 giugno - e poi c’è la partita delle Amministrative del prossimo anno con i Riformatori già in pole position per la leadership a Selargius. L’altro nome di cui si parla è Roberto Farci, sponsorizzato dalla civica Sardegna Forte e già candidato sindaco con il Pri nel 1997, sconfitto ai tempi proprio da Milia.

Il nodo candidato alla guida della coalizione verrà sciolto venerdì quindi. Sul fronte opposto c’è la truppa civica Rinascita del sindaco uscente, con altre liste senza simbolo work in progress, in testa Pd e 5 Stelle che alla fine hanno deciso di sostenere il progetto politico Milia. Praticamente certa anche la discesa in campo in solitaria di Roberto Matta con il suo movimento Turismo e progresso. (f. l.)

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