Nel centrodestra lo spettro della crisi 

C’è una doppia disgregazione in atto nella maggioranza di centrodestra. Una, «sempre più evidente e che potrebbe subire un’accelerazione», confessa un autorevole esponente del Consiglio comunale, riguarda il Psd’Az. Il gruppo sardista a Palazzo Bacaredda si sta sfilacciando a livello politico, con una diaspora che vede protagonisti il capogruppo Roberto Mura e i consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai. L’incidente di martedì sera, con la maggioranza che non ha trovato il numero legale su una mozione per il rilancio delle edicole primo firmatario Polastri, per molti è quasi una certificazione. Poi, seppure meno vistoso, c’è un secondo problema: continua a crescere sottotraccia un malessere generale in maggioranza, abbastanza trasversale ai partiti che sostengono il primo cittadino che lamentano poca comunicazione e condivisione delle scelte. Per esempio: «Oramai non si convocano più riunioni di maggioranza», raccontano alcuni consiglieri, «e questo dice sul clima che si respira», aggiungono.

Il casus belli

Dietro l’episodio di martedì scorso, giurano in molti, ci sarebbe un intreccio di rancori, dissapori, prese di posizioni personali, e persino “defezioni” casuali. Detto che Roberto Mura ha tolto la scheda e lasciato l’aula un’ora prima della votazione (alcuni dicono che abbia avvertito il gruppo per tempo, altri no), ci sono altri quattro consiglieri che hanno fatto la stessa cosa ma a ridosso del voto: tra loro ci sono Enrica Anedda, FdI, «per me nessun problema politico, non ero d’accordo con una mozione che è lodevole per l’iniziativa ma che non condivido come è declinata», e Alessandro Fadda, Riformatori (ripreso in un video diventato “virale" nelle chat di whatsapp dei consiglieri mentre platealmente dissente durante l’illustrazione di Loredana Lai della mozione). Poi c’è Corrado Maxia, FdI, che in quel momento guidava il Consiglio in sostituzione del presidente: per molti la scelta dell’avvocato di togliere la scheda sarebbe una ripicca contro Polastri che aveva fatto la stessa cosa durante la votazione di una mozione di Maxia sul rilancio dell’Ippodromo, a febbraio. Solo un’indebita deduzione? Forse, ma l’h anno pensata in molti in aula . Discorso a parte merita invece il presidente Edoardo Tocco, tirato nell’agone da alcuni esponenti di centrodestra: «Ho dovuto lasciare l’aula per motivi personali quando in maggioranza erano 21», ha detto. «Se fossi stato presente, avrei votato certamente sì».

Le reazioni

Il primo a “reagire” è stato Marcello Polastri che si è sfogato social: «Si è capito bene chi non ha avuto il coraggio di esporsi e si è limitato a staccare vigliaccamente una tessera». Umberto Ticca, autorevole esponente dei Riformatori, che ha votato sì, ha detto che «l’incidente di martedì è una di quelle cose che in aula ogni tanto possono accadere, soprattutto quando magari il lavoro non è stato condiviso. Questo è testimoniato anche dal fatto che i voti sono mancati in quasi tutti i gruppi».

Di avviso diverso Matteo Massa (Progressisti): «La maggioranza è sfilacciata da tempo, non è una novità. C’è uno scontro in atto tra la Regione e il Comune, tra il governatore e il sindaco. In Consiglio comunale ci sono esponenti molti vicini al governatore, che spesso attacca con arroganza la città. Ecco perché non stupisce che qualche proposta abbia franchi tiratori dentro la maggioranza. Accadrà ancora». (ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA