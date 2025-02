Nel centro storico tra ceramica, zippole e Superanimatori 

Il Carnevale entra nel vivo con nuovi appuntamenti.

Tornio di via Figoli

Da oggi (inaugurazione alle 17.30) al 4 marzo ritorna “Il tornio di via Figoli”. Il palazzo Arcais ospita quindi i lavori dei ceramisti una mostra allestita da Lorenzo Finotto. In esposizione le opere (acqusitabili) realizzate da Ceramica maestri d’arte, Ceramiche Manis, Francesca Addari, Margherita Pilloni, Valentina Pisu, Domenico Cubeddu, LuceBuio di Caterina Porcu e Mediterraneum Fictilia di Pina Corriga. «“Il tornio di via Figoli” rappresenta un appuntamento fondamentale per la valorizzazione dell’artigianato locale», dichiara l’assessora comunale alle Attività produttive, Valentina de Seneen. La mostra (ingresso libero) sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (orario continuato nelle due giornate di Sartiglia).

Viva Carnival

Martedì alle 16.30 i Superanimatori tornano in piazza Eleonora con lo spettacolo “Viva Carnival” rivolto a famiglie e bambini. L’attrazione principaleuna mongolfiera scenografica alta 7 metri.Ma dal palco saranno proposti musica, giochi, coreografie, baby dance, mascotte, effetti speciali e l'esibizione di Gionata Freur Frei.

Zippolata

Giovedì grasso, dalle 16 in piazza Eleonora, fuochi accesi e olio caldo per la Zippolata organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento quest’anno è abbinato alla sfilata in maschera dei bambini delle ludoteche (ritrovo alle 16 nel parco di Viale Repubblica; alle 16.30 la partenza della sfilata e alle 17.30 la battaglia dei coriandoli in piazza Eleonora).

