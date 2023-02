Nel centro storico le foto che raccontano il paese 

Nel book fotografico verranno raccolte immagini simbolo della comunità. Quelle che raccontano spaccati di vita identitari di un centro dall’antica tradizione agricola. Ecco perché l’amministrazione comunale, indicendo la terza edizione del concorso fotografico “Bariscatta” intitolata “Racconta Bari Sardo”, ha indicato tra gli indirizzi l’inserimento di istantanee che ritraggono momenti chiave delle tradizioni locali: dalla vendemmia alla raccolta delle angurie passando per la tosatura e la mungitura.

Nel contest, che prosegue l’iniziativa di decoro urbano “Tra il muro e il mare”, non possono mancare i luoghi attorno ai quali la comunità stessa si identifica, vale a dire le chiese delle Beata Vergine di Monserrato, di Santa Cecilia, di San Leonardo e del nuraghe Sellersu, oltre ai riti della Via Crucis e della sagra de su nenniri. Passate al setaccio della giuria, le fotografie più rappresentative verranno inserite in appositi pannelli da affiggere lungo le vie e nelle piazze del centro storico con la firma dell’artista che le ha realizzate e pubblicate nella galleria virtuale di VisitBarisardo, la vetrina turistica istituzionale del Comune. «Non sono previsti premi in denaro né compensi ma, unicamente, la possibilità per i vincitori di vedere pubblicate, con l’indicazione del nome dell’autore, le proprie immagini sul portale del Comune nonché stampate su pannelli e affisse nel centro storico, oltre a una targa per l’autore della fotografia valutata come migliore dalla commissione». (ro. se.)

