Nel centro storico 473 nuovi punti luce a led 

A Guspini importanti novità sull’illuminazione pubblica. Nella zona storica, infatti, questa è stata a lungo un problema, con vecchie lampade inefficienti e guasti frequenti: via Giardini, Verdi, Manno, Azuni, Petrarca, piazza compresa. Tuttavia, una svolta è in arrivo, poiché il Comune ha deciso di acquisire i punti luce di Enel, migliorando così l’efficienza e risparmiando notevolmente sui costi. Il sindaco Giuseppe De Fanti ha annunciato un accordo con Enel per l’acquisizione di 473 pali dell’illuminazione pubblica: «Una somma abbordabile proposta da Enel, eliminando offerte precedenti irragionevoli di oltre un milione di euro. Inoltre, entro il prossimo anno e mezzo, Enel è obbligata a sostituire le vecchie lampade con nuove a Led».

L’iniziativa migliorerà l’estetica e l’efficienza e consentirà anche una gestione più efficiente e la risoluzione dei malfunzionamenti in maniera rapida. L’iniziativa ha il sostegno bipartisan delle forze politiche comunali. Tutti i punti luce comunali, poi, saranno affidati alla Consip per garantire una gestione efficiente e trasparente, semplificando il processo attuale, gestito da diverse aziende. «L’investimento di circa 45 mila euro è previsto per generare un risparmio stimato di 100 mila euro l’anno prossimo, con la riduzione dei consumi energetici», aggiunge il vicesindaco Marcello Serru.

