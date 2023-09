Nel centro sportivo “Putzolu” campi da calcio, padel e volley 

Finora, di “centro sportivo” si parlava solo nella targa affissa sullo stabile degli spogliatoi. Ma la volontà del Comune è quella di fare del “Paolo Putzolu” un vero impianto sportivo polifunzionale che vada anche oltre il calcio. La possibilità arriva grazie al bando statale appena pubblicato “Sport e Periferie 2023” per il quale è già stato redatto un progetto di fattibilità esecutiva (22 mila euro la spesa) da un milione di euro che prevede un cofinanziamento comunale di 300 mila.

Se, come auspicato, il progetto verrà finanziato per l’impianto di via Musei si prospetta una piccola rivoluzione: via il manto in erba naturale del campo di calcio a 11 per far posto al più gestibile ed economico manto in erba sintetica, creazione di un campo da padel e di uno da beach volley (da affiancare a quello da calcio a 5), efficientamento energetico dello stabile che ospita gli spogliatoi e abbattimento delle barriere architettoniche.

«Intendiamo creare un centro sportivo vero e proprio - osserva l’assessore allo Sport Davide Aru - che abbia grandi potenzialità di inclusione e integrazione e che possa anche produrre utili da investire nella struttura grazie ai risparmi dati dall’erba sintetica ed ai ricavi di padel, beach tennis e calcetto». Una buona notizia anche per Massimo Ventura, allenatore del Domusnovas calcio: «Una bella novità anche se i tempi saranno lunghi. Stiamo rifondando il settore giovanile e un impianto all’avanguardia ci consentirà di programmare al meglio».

