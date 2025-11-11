VaiOnline
Isili.
12 novembre 2025 alle 00:31

Nel Centro sociale uno spazio per i minori e per le famiglie 

Sarà inaugurato lunedì a Isili lo “Spazio Neutro” del centro per la famiglia. Si tratta di un luogo sicuro per i minori e per le famiglie. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio messo in campo dal Plus Sarcidano-Barbagia di Seulo e quindi riguarda tutti i paesi facenti capo a questo servizio.

L' inaugurazione si terrà nel Centro sociale “Don Salvatore Sanna” che ospiterà appunto lo sportello. Lo “Spazio Neutro” è un ambiente protetto, accogliente e riservato, concepito per favorire e sostenere il diritto di visita e di relazione tra i minori e i loro genitori (o altri parenti significativi, come i nonni) in situazioni di separazione, divorzio o alta conflittualità familiare. È un servizio essenziale nei casi in cui gli incontri non possano avvenire nelle abitazioni private o in contesti non supervisionati.

Il servizio si avvale di operatori professionali specializzati come psicologi, assistenti sociali ed educatori che garantiscono un ambiente sereno e imparziale, tutelando primariamente il benessere emotivo e psicologico del minore.

«L'apertura di questo spazio rappresenta un passo avanti significativo per il nostro territorio», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «ponendo al centro i diritti dei minori e il sostegno alle famiglie in momenti di difficoltà, vogliamo offrire un supporto concreto per mantenere legami affettivi vitali in un contesto di sicurezza e professionalità».

