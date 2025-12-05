Nel centro sociale gli anziani ritrovano il sorriso 

Pina Perra 87 anni è una delle più anziane. «È da vent’anni che vengo qui. Qui ho trovato una seconda famiglia». E qui è al centro di aggregazione sociale Casa Cossu, gestito dalla cooperativa Laurus, che ha raggiunto gli oltre cento iscritti.

Uno spazio dove si portano avanti laboratori di vario tipo, da quello della pasta all’uncinetto e dove si programmano anche gite fuori porta. L’ultimo laboratorio li ha visti tutti impegnati a Casa Angioni a preparare i ravioli.

«Mi trovo molto bene in questo centro», dice Rosa Piras, 69 anni, anche lei intenta a preparare i ravioli, «non sono sposata e stare qui insieme a tante persone mi fa stare bene e mi allontana dalla solitudine. Ho imparato anche a fare gnocchetti e ho fatto amicizia con tante altre persone».

Perché il centro di aggregazione è una fuga dalla solitudine. «Io frequento Casa Cossu da quando ha aperto, ormai quasi vent’anni fa», dice ancora Teresa Piras, 81 anni, «sono vedova e qui tutti mi vogliono bene. È un motivo per uscire e non stare a casa da soli». E il centro di aggregazione è cresciuto negli anni, raggruppando un numero sempre maggiore di persone.

«Siamo molto contenti dei risultati raggiunti», spiega l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Fois, «in questi anni la cooperativa Laurus ha lavorato bene. Adesso abbiamo il bando in scadenza per cui ci sarà un nuovo incarico. I laboratori coinvolgono tante persone». (g. da.)

