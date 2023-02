«Nel centro pilota tutti gli artisti della città» 

La casa di Luigi Pillitu è una sorta di museo. Non sono esposte soltanto le sue opere, apprezzate ormai in tutto il mondo. Ospita anche quadri e sculture di colleghi, sardi e non. «Diventerà una casa museo quando non ci sarò più, me l’ha promesso mio figlio», sorride l’artista asseminese.

Il centro pilota

Preoccupato per il presente dell’artigianato artistico della sua città e del recente degrado e abbandono in cui versa l’edificio che ospita le opere dei ceramisti: «Il Centro pilota Isola potrebbe diventare un polo artistico per tutti gli artigiani e scuola dei mestieri. Unendo diverse discipline, dalla ceramica alla scultura, alla pittura fino all’arte del ferro e della coltelleria, potrebbero rappresentare un’interessante opportunità per non perdere talenti e antiche conoscenze. Ammiro - prosegue Pillitu - gli artisti che sono riusciti a farlo in altri paesi d’Italia, anche con l’aiuto delle istituzioni. Bisogna dare spazio a tutto ciò che Assemini produce, senza distinzione tra le varie discipline, allargando gli orizzonti a tutta l’isola e alla nazione, perché il campanilismo non premia. Assemini ha bisogno di un’amministrazione che ci creda, tuteli le opere, i professionisti e i corsisti, con opportune garanzie».

L’artista

Pillitu è uno dei testimonial dell’arte asseminese, senz’altro oggi il più conosciuto e fra i più apprezzati in Italia, nell’arte naïf. Il tour della casa, nel centro abitato di Assemini, si trasforma in un percorso espositivo che svela arredi, cimeli e oggetti di famiglia, insieme a quadri, sculture e collezioni d’arte realizzati dal famoso pittore. La casa-museo di Pillitu custodisce non solo la vita quotidiana del pittore, ma la traccia artistica di un'epoca. Attento osservatore della vita tradizionale sarda, a cui non sfugge l’unità e la comunione della famiglia, le cui figure sono sempre uguali, senza collo, ma mai da sole. Nonni, genitori, figli, bambini tutti insieme appaiono abbracciati quasi ad esaltare il rapporto fra gli esseri umani in un coro gioioso che sembra suggerire che l’unione è l’unica via di salvezza per la specie umana. «Mi ispiro al mondo popolare sardo.- dichiara Luigi Pillitu - mio padre non era molto alto, a quei tempi erano tutti piccoli e tozzi». Uno spazio domestico significativo non solo dal punto di vista antropologico, perché vissuto dall’artista, divenuto celebre, ma anche ai fini culturali, perché potrebbe davvero diventare degno di essere conservato e fruibile dal pubblico.