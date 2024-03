Nel Centro giovani comunale orientamento per gli studi futuri 

Attivato presso il servizio Centro giovani comunale di Assemini il laboratorio di orientamento scolastico e professionale per i ragazzi dai 12 ai 19 anni. Il Centro ha finalità aggregative e socializzanti rivolte ai giovani del territorio, i quali possono sfruttare tre ambienti: la sala principale polifunzionale, la sala musicale insonorizzata e la sala teatro-videoproiezioni. Locali che accolgono ogni giorno dai 40 ai 60 ragazzi residenti ad Assemini tra gli 11 e i 25 anni.

Al Centro d Corso Europa si sta svolgendo il progetto “Orientiamoci, insieme”, strutturato in sette incontri. Questi prevedono momenti informativi durante i quali le ideatrici del progetto, le maestre d’arte Arianna Sardu e Giorgia Muscas, illustrano caratteristiche e danno informazioni in merito ai licei e agli istituti professionali per i ragazzi delle medie e, per quelli più grandi, sui vari percorsi universitari e professionali.

«Il laboratorio - dice la responsabile Patrizia Damiano – coinvolge una dozzina di giovani che partecipano a laboratori esperienziali nei quali si confrontano e riflettono sui loro punti di forza e sulle loro aspirazioni. L’idea è rivolta a quella fascia di età nella quale si ha necessità di capire ciò che si vuole “essere”. Un’equipe multidisciplinare di professionisti indaga sulle aspettative personali, infondendo consapevolezza e sicurezza di sé. Il panorama scolastico e lavorativo è ampio e il nostro scopo è renderlo più accessibile ai giovani». (sa. sa.)

