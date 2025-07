Nel centro diurno “Manconi” apre un nuovo ambulatorio   

Un punto di riferimento nell’Isola per le persone affette da demenza e per le loro famiglie: è questo il Centro diurno integrato “Rosaria Manconi” di Abbasanta. Attivo dal 2010, dall’anno successivo è gestito dalla coop Ada presieduta da Maria Paola Bissiri. E ora è pronto ad aggiungere un nuovo servizio: oggi infatti si inaugura l’ambulatorio infermieristico donato dall’Amas, l’associazione presieduta da Giuseppina Coghe.

Il servizio

«In una prima fase sarà destinato solo agli ospiti della struttura ma si auspica possa in futuro diventare un servizio aperto alla comunità», spiega Luisella Oppo, vicepresidente della coop. Il centro, la cui direzione sanitaria è affidata a Efisio Trogu, è accreditato per accogliere fino a 40 persone al giorno, 20 in regime sociale e 20 nel sanitario. E ad Abbasanta arrivano da tutta l’Isola, i più dal distretto Ghilarza-Bosa ma anche da Sassari e Cagliari. «La struttura – prosegue Oppo - si propone di offrire un'alternativa al ricovero in strutture residenziali, permettendo agli utenti di rimanere il più a lungo possibile nell’ambiente familiare».

Una nuova assistenza

La responsabile Simona Solinas precisa: «A renderlo speciale è la filosofia che lo anima: offrire un'assistenza integrata, che tenga conto della persona dal punto di vista sanitario, psicologico e relazionale». L’assistenza viene offerta dalle 8.30 alle 17, con possibilità di prolungamento. «Le giornate - prosegue Solinas – sono scandite da una routine strutturata ma flessibile, pensata per stimolare le capacità residue, favorire il benessere psico-fisico e offrire momenti di socializzazione».

L’obiettivo

Tante le attività proposte: laboratori, esercizi di stimolazione cognitiva, lettura del giornale, riabilitazione, giochi da tavolo, musicoterapia. «Il nostro centro – spiega Solinas - punta a ritardare l’istituzionalizzazione dell’utente, a mantenere l’autonomia residua, a sostenere le famiglie. L’équipe elabora per ciascun utente un Piano assistenziale individuale, aggiornato ogni sei mesi».

