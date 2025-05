Nel centro cittadino sorgono parcheggi e spazi per il mercato  

Aprirà il 19 maggio il cantiere per la riqualificazione urbana dell'area centrale della cittadina, tra via dell'Uguaglianza e via Sardegna, con la realizzazione di parcheggi, la piantumazione di decine di alberi e la realizzazione del mercato rionale. Si tratta di una superficie di oltre 15 mila metri quadri, che da oltre vent'anni versa nel degrado più assoluto e che ora subirà una radicale trasformazione, caratterizzata soprattutto dalla realizzazione dell'area mercatale, che finora era allestita nei parcheggi di fronte al vecchio cimitero di Santa Maria.

Si tratta di un intervento importante, con un investimento altrettanto importante, con il quale l'amministrazione comunale intende risolvere due importanti problemi: eliminare il degrado da quell'area centrale e creare presupposti per rivitalizzare anche il commercio nel corso Umberto e nelle aree adiacenti. «Operiamo in particolare per ridare splendore a quell'area, che da oltre vent'anni versa nel più assoluto degrado- dice il sindaco, Riccardo Uda- Un'area collegata perfettamente al centro della cittadina e dove la realizzazione dei parcheggi appare più che indispensabile, per rivitalizzare il centro, quindi con la realizzazione della nuova area mercatale. Una trasformazione che farà bene soprattutto alle tante attività commerciali che operano in quella parte storica del centro abitato».

L'intervento in atto cancella definitivamente (anche tra le polemiche) il progetto di riqualificazione urbana ideato dalla passata amministrazione comunale, col quale si proponeva di recuperare e riqualificare gli spazi, imperniato attorno ad una piazza, con una forte presenza di piante, alberi e aree verdi.