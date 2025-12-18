Nel centro città non ci sono più parcheggi 

Tante volte, a meno di un colpo di fortuna, si impiegano svariate decine di minuti prima di individuare un posto, quasi per miracolo. Perché il centro storico di Monserrato non è certo a misura di automobilista: trovare parcheggio nelle strisce bianche di via del Redentore, via Giulio Cesare, via Giuseppe Zuddas, è da tempo un’impresa.

Pochi spazi

Troppe le auto, troppo pochi i posti, e il fenomeno della sosta selvaggia sempre più diffuso. Abbondano i veicoli posteggiati sulle isole pedonali e davanti ai passi carrai, così come quelli tenuti in sosta ben più dell’ora consentita dal disco orario. «Nelle vie del centro è diventato impossibile lasciare l’auto, se si vuole scovare qualcosa bisogna spostarsi in via San Gavino e oltre», lamenta Giuseppe Marras. «Trovare parcheggio è una rarità, spesso i pochi che ci sono vengono occupati da camper che dovrebbero essere lasciati in aree apposite», aggiunge un residente di via Zuddas che preferisce non dare il nome. «Anche il disco orario troppe volte non viene fatto rispettare. Non dico che si debbano fare i parcheggi a pagamento, ma almeno verificare sul corretto utilizzo». Il problema si riflette anche sulle attività commerciali, perché i clienti non sanno dove lasciare la macchina. «Ad ammazzare il commercio del centro storico è stato il progetto dei nuovi giardinetti di via del Redentore. L'ampliamento ha fatto perdere tanti parcheggi e gli esercizi hanno dovuto chiudere», sostiene Marco Badas, ex fiduciario di Confcommercio, in carica al tempo della trasformazione dei giardinetti nel 1995. Per ovviare al problema c’è chi ha dovuto spendere soldi e tempo. Dalla farmacia di via Giulio Cesare raccontano: «Il proprietario, Efisio Arthemalle, ha trasformato un terreno edificabile qui davanti in un parcheggio, perché per i clienti era difficilissimo trovare posto. Gli stalli sono riservati, ma devono essere sorvegliati da un custode perché altrimenti vengono occupati da tutti».

I dati

A oggi si conosce il numero di spazi riservati ai disabili e alle donne incinte, rispettivamente 104 e 16 in tutta la città, ma non il totale dei parcheggi, perché non è stato approvato un Piano del Traffico. Una situazione denunciata dalla consigliera del Pd Francesca Congiu: «Ogni giorno i cittadini si confrontano con la mancanza di parcheggi e la sosta selvaggia. Ne risente profondamente l’economia locale, sempre più penalizzata dalla scarsità di aree di sosta. Serve un Piano del Traffico Urbano serio e condiviso». Dal canto suo, l’amministrazione si sta muovendo per mettere una pezza. «Una nuova area con una trentina di posti è stata già realizzata a dicembre 2023 nella zona dell’ex cimitero», spiega l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi. «Di recente sono stati aggiudicati i lavori per creare 45 stalli nello sterrato accanto a via Monte Marganai. Siamo fiduciosi che questo contribuirà a decongestionare il centro storico».

