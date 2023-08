Nel castello solo lavori fantasma 

Dal castello di Monreale, guardiano al centro del Medio Campidano, il panorama è mozzafiato e su questo sono tutti d’accordo. Ma non basta a cancellare dalla vista i cantieri infiniti per complessivi quattro milioni di euro che da circa 40 anni stazionano sulla fortezza medioevale di Sardara e del suo borgo. Una delusione per i turisti e per chi aspetta le vacanze per visitare i luoghi della storia. «Dovrebbe essere un monumento nazionale, invece è nel più totale abbandono», dice Mauro Urpis, un visitatore arrivato da Cagliari.

Il degrado

Un cantiere senza fine per l’incompiuta più inaccessibile del Medio Campidano. Erbacce e attrezzi da lavoro abbandonati da una parte e transenne dall’altra, in mezzo il cancello d’ingresso al mastio divelto e un avviso che sa di beffa: “Consegna lavori 2021”. È il cartello di benvenuto del maniero, 274 metri sul livello del mare. «L’immagine del castello – racconta Urpis – vista dalla 131 mi ha da sempre incuriosito. La visita dei giorni scorsi è stata una delusione: lavori incompleti e atti di vandalismo. Mura a rischio crollo. Il tutto visibile dall’esterno. È vergognoso che un luogo simbolo del territorio, crocevia di tante vicende della nostra storia si trovi da anni in quelle condizioni». Un gruppetto di inglesi sbircia con rabbia tra le transenne che vietano l’accesso: «Abbiamo visitato il castello di Sanluri e convinti di trovare la stessa meraviglia siamo arrivati con fatica su questo colle attraverso una pesante salita. Sgradita sorpresa: ci siamo imbattuti in un cantiere aperto con transenne ovunque».

La storia

Era il 1987, quando il Comune avviò l’iter per recuperare il simbolo del paese: la fortezza medioevale che si erge maestosa sull’omonimo colle. La strada più tortuosa per recuperare i soldi. Contro ogni previsione, dal ministero ai Beni culturali arrivarono 3 milioni di euro, seguirono fondi dell’ex comunità montana Monte Linas, poi fu la volta della Regione, della Provincia e di altri enti che hanno risposto alle richieste delle Giunte che si sono succedute nel tempo.

Il Comune

Pessimista la posizione della minoranza. «Il mastio, già consolidato, è stato danneggiato da un fulmine. I lavori di messa in sicurezza si trascinano da almeno due anni, intanto le rovine continuano a peggiorare, tant’è che l’ufficio tecnico ha informato la Soprintendenza archeologica delle pessime condizioni del castello». Il sindaco Giorgio Zucca, informato in merito alla delusione dei visitatori per la mancata fruibilità del monumento, precisa: «Il posto è un cantiere aperto, pertanto il luogo è interdetto alle visite. Nessuno può entrare, mi risulta che qualcuno trasgredisca la regola. Sarò costretto a sanzionare».

L’opposizione

«Il castello ormai da decenni non è fruibile, ma non mi risulta che ci siano cartelli o ordinanze che vietano ai turisti di raggiungerlo – replica il consigliere di minoranza Andrea Caddeo –. Il sindaco anziché minacciare sanzioni per chi si inerpica fin lassù alla scoperta dei nostri tesori dimenticati dovrebbe trovare il modo di accelerare i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA