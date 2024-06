Nel cartonlegno gli stemmi di tutti i quartieri del paese 

Is Arrocheddas, Bingia Beccia, Is Porceddus, S’Alle Stari Axu, Is Piscinas, Mont’e Sicci, Sa Pratza ’e Scola, Sa Madonnina, Murgioni, Sa Foghedda, Bruncu ‘e Lacus, Sa Stazioni, Sa Cora: tutti i nomi degli antichi rioni e località di Sicci e San Pantaleo (i due paesi che unendosi diedero vita nel 1905 all’attuale Dolianova) campeggiano da ieri su trentanove stemmi in cartonlegno realizzati da ottanta alunni dell’istituto comprensivo guidati delle insegnanti d’Arte e immagine Laura Pani e Laura Marchiori. Un progetto promosso dall’associazione “Luca Noli” che ha invitato gli studenti a presentare le loro idee per creare gli stemmi dei “bixinaus”. I ragazzi delle scuole medie e due bambine delle scuole elementari hanno disegnato a mano 39 stemmi che sono stati poi rielaborati digitalmente dai giovani architetti dell’associazione “Luca Noli”. I lavori sono stati riuniti in tre bacheche presentate ieri ai ragazzi che hanno potuto vedere da vicino il risultato finale del loro impegno. «Gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo e i nostri architetti si sono divertiti moltissimo ad elaborare digitalmente i loro disegni - dice soddisfatto il presidente dell’associazione Augusto Noli - oltre alla parte tecnica e artistica ci interessava coinvolgere i ragazzi nello studio della storia del loro paese con la ricerca sui rioni e sulla loro evoluzione urbanistica». I lavori saranno esposti nelle aule della scuola in una mostra aperta al pubblico.

