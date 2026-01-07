Nel carcere di Massama esplode la rivolta 

Le avvisaglie di un clima sempre più teso si erano avute da tempo. E alla fine quella che sembrava una polveriera pronta a esplodere, è esplosa per davvero. Nel carcere di Oristano–Massama, due giorni fa, c’è stata una rivolta: detenuti di diversi reparti, quasi in contemporanea, hanno scatenato disordini con forti azioni di protesta contro i nuovi arrivi dagli istituti di Badu ‘e Carros e Regina Coeli. Solo la professionalità della polizia penitenziaria ha riportato un po’ di ordine ma resta una situazione insostenibile, aggravata dalle carenze di organico degli agenti e dalle tensioni legate ai trasferimenti del 41 bis.

La rivolta

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì quando alcuni detenuti hanno distrutto completamente gli arredi di un corridoio, hanno divelto le cassette degli idranti allagando un intero piano e mandando in tilt tutti gli impianti. Per cercare di bloccare l’arrivo degli agenti, hanno provato ad appiccare un incendio ma la prontezza dei poliziotti ha limitato i danni. Pochi minuti dopo l’allarme è scattato in un altro reparto perché un detenuto era riuscito a dare fuoco a arredi e oggetti che aveva in cella. Infine nella sezione Alta sicurezza 3, un altro ha distrutto tutte le plafoniere, causando ulteriori danni. Sono stati momenti di altissima concitazione, è stato un susseguirsi di eventi improvvisi e ripetuti che hanno rischiato di mandare in tilt l’intera organizzazione della casa circondariale anche se i pochi poliziotti in servizio sono riusciti a gestire al meglio l’emergenza.

Il quadro

L’allarme al momento sembra rientrato (anche se ieri un piano era ancora allagato con comprensibili disagi) ma le altissime criticità del carcere di Massama sono scritte nei numeri: 297 detenuti per 264 posti. Dati chiari e che preoccupano ancor di più se si pensa che a fine novembre i reclusi erano circa 210. L’aumento è legato ai nuovi ospiti in arrivo da Nuoro e da strutture della Penisola, con detenuti in regime di alta sicurezza che rendono il quadro ancora più complicato. «Se dovesse esserci una maxi retata, con diversi arresti di detenuti comuni, Massama esploderebbe» denunciano i sindacati. Tanto più che l’organico della polizia penitenziaria è sempre risicato: 140 agenti, ma ne servirebbero almeno trenta in più.

Sanità

A peggiorare la situazione anche l’assistenza sanitaria. Domenica pomeriggio un detenuto algerino, dopo aver ingerito diverse batterie, è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Martino. Effettuate le radiografie, dopo qualche ora di attesa ha tentato di scappare ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo (uno è anche rimasto ferito). «L’aspetto più grave è che tutto questo caos è avvenuto nella sala d'attesa di un Pronto soccorso strapieno, davanti ad altri pazienti» denunciano i segretari di Sappe, Uil Pa e Uspp Luca Fais, Marco Sanna e Andrea Pistis. Da anni i sindacati evidenziano la necessità di dotare anche l’ospedale di Oristano di una “camera di sicurezza” per i detenuti «locali adeguati a tutela del personale sanitario, degli altri pazienti, degli agenti e dei detenuti».

L’allarme

Dai sindacati una condanna unanime per l’accaduto. «Gli agenti in servizio sono stremati – osserva il segretario regionale del Sinappe Raffaele Murtas – ma due giorni fa sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo in condizioni operative estremamente difficili». Anche il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci parla di «condizione insostenibile e personale abbandonato a se stesso». Il segretario regionale dell’Uspp Andrea Pistuis insiste sull’afflusso straordinario di detenuti. «Questa gestione ha determinato un sovraccarico che l’istituto non è in grado di sostenere nel lungo periodo, anche a causa di un organico non proporzionato alle nuove esigenze operative».

Infine il Garante di Oristano per i diritti delle persone private della libertà personale, Paolo Mocci, sostiene che «l’invio indiscriminato di detenuti denota un atteggiamento semplicistico verso problemi rilevanti con il personale che non riesce a coprire il lavoro ordinario a causa delle urgenze disciplinari. Serve una risposta tempestiva e coordinata tra Regione, Governo e amministrazione penitenziaria».

