Nel capoluogo più controlli durante le festività 

Nuove barriere anti-intrusione in via Manno e via Garibaldi, le principali strade dello shopping di Cagliari, ma anche una attenta organizzazione della collocazione delle varie forze dell’ordine nei pressi di mercatini di Natale, eventi in piazza, processioni, cerimonie e concerti. È quanto emerso dal comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri alle 15 – convocato ieri dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo – dopo la raccomandazione alla massima attenzione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito dell’attentato di Magdeburgo che ha causato la morte di 5 persone (tra cui un bambino di 9 anni) e oltre 200 feriti.

«Sono state analizzate le manifestazioni che verranno celebrate nei prossimi giorni di festa nel nostro territorio», ha confermato ieri sera il Questore del capoluogo, Rosanna Lavezzaro, «nella zona di corso Vittorio Emanuele e in piazza Yenne, dove c’è l’unico mercatino di Natale di Cagliari, c’era già una sorta di barriera con le fioriere. Ne verranno messe altre dove mancavano, specie nelle due principali strade dello shopping della città». Il comitato ha poi analizzato come potenziare la sicurezza anche negli altri grandi centri, disponendo un più efficiente controllo del territorio da parte delle varie forze dell’ordine.

