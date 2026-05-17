nel caos spunta “diggia” 

Montmelò. Bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti: in Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGp e alla fine a vincere sul circuito di Montmelò è Fabio Di Giannantonio. L'italiano della Ducati del team VR46 ha preceduto lo spagnolo Fermin Aldeguer e Pecco bagnaia, entrambi su Ducati. Quinta l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra e rivale nel motomondiale Jorge Martin. Incoraggiante il podio di Pecco Bagnaia, anche se dopo la squalifica di Mir, penalizzato per aver fatto cadere Pedro Acosta, a lungo in testa con la Ktm, all'ultima curva mentre era terzo. Ma la competizione sportiva rischia di finire in secondo piano: c'è apprensione per le condizioni di Alex Marquez e Johann Zarco, protagonisti di due gravi e differenti incidenti che hanno portato alla sospensione della gara per ben due volte.

L’incidente e la paura

In particolare ha fatto temere il peggio il violentissimo incidente che al 12° giro ha visto coinvolto il catalano: sul lungo e veloce rettilineo di Montmelò, il ducatista del team Gresini ha impattato contro la Ktm di Acosta, in difficoltà e forte rallentamento per un problema a una ruota, ed è schizzato contro le protezioni laterali. L'impatto è stato violento, la moto è andata in pezzi. Anche Di Giannantonio è stato colpito a una mano da una delle gomme della Ducati di Marquez. La regia ha immediatamente cambiato inquadratura, mentre i giudici di gara esponevano le bandiere rosse, sospendendo la gara. In momenti concitati e di paura, fonti vicine al “circus” hanno lasciato trapelare che Marquez «non ha perso conoscenza». Portato in ospedale, gli sono state riscontrate una frattura alla clavicola destra, che sarà operata, e un'altra marginale a una vertebra.

Ripartenze

I piloti sono infine tornati sulla griglia per la seconda partenza, ma poco dopo un nuovo incidente ha bloccato nuovamente tutto. Zarco ha toccato la Honda di Luca Marini poco prima della prima curva dopo il rettilineo ed è scivolato a terra, finendo bloccato sotto la moto di Bagnaia. Immediate le bandiere rosse col francese rimasto a lungo nella ghiaia con i medici. Un'ambulanza lo ha poi portato all'ospedale in “condizioni non critiche”. Il problema più serio per il francese riguarda la gamba sinistra, con esami che in ospedale potranno dare una risposta sui tempi di recupero. Nuovi contatti rischiosi ci sono stati anche alla terza partenza, con Jorge Martin che è finito fuori pista: lo spagnolo dell'Aprilia è ripartito a gara compromessa e ha chiuso penultimo In chiave motomondiale, Marco Bezzecchi allunga in testa a più 15 su Martin. A fine mese, al Mugello, il Gp d'Italia.

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