Nel cantiere operai irregolari? 

Firenze. Quattro salme recuperate compreso l'autotrasportatore Luigi Coclite, un disperso, tre feriti che rispondono bene alle cure: è il terribile bilancio aggiornato del crollo nel supermercato in costruzione a Firenze mentre si è cercato senza sosta, sotto le macerie, l’ultimo corpo, quello di Bouzekri Rachimi, 56 anni, originario del Marocco.

Le croci

Gli altri tre morti sono magrebini come lui. Si chiamavano Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Taoufik Haidar, 45 anni, entrambi marocchini. Vivevano tutti in Lombardia. Haidar in precedenza aveva abitato a Bastia Umbra (Perugia) ed era stato iscritto alla Fillea Cgil, poi si è trasferito a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), quindi da due mesi era a Chiuduno (Bergamo). A Palazzolo abitava anche El Ferhane. Li conoscevano bene. Il titolare di una macelleria islamica del paese ha avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime. In tanto strazio emerge che forse due di loro avevano documenti non regolari, i permessi di soggiorno non sono a posto. Ci sono accertamenti.

L’inchiesta

Dentro l'inchiesta per omicidio plurimo colposo della procura di Firenze, l'impiego di manodopera irregolare nel controverso mare di lavori in subappalto apre a nuove ipotesi di reato accanto a quella di partenza, legata alla causa del ciclopico cedimento strutturale dei solai in costruzione.

Il cordoglio

Del crollo a Firenze se ne parla anche in Vaticano. Papa Francesco esprime «cordoglio e dolore» alle famiglie e alla città toscana e rilancia il suo appello per «la sicurezza sui luoghi di lavoro».

Tutte le salme recuperate sono all'Istituto di Medicina legale a Careggi a disposizione della procura per l'eventuale autopsia mentre ieri gli inquirenti hanno sentito come testi, tecnici e incaricati delle ditte.

