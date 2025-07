Nel cantiere fantasma spunta un canneto 

Un mini canneto nel cuore della borgata Santa Lucia, a Selargius, cresciuto in quello che ormai da anni è un cantiere fantasma. Ovvero, via Cambosu, lì dove l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa ha previsto di costruire nuovi alloggi per le famiglie meno abbienti, ma da tempo - a parte la base in cemento - tutto è desolatamente fermo dopo il fallimento dell’impresa che stava lavorando.

Di recente Area ha assicurato di aver ripreso in mano progetti e finanziamento previsto per l’opera, in attesa di una nuova autorizzazione a costruire da parte del Comune. «Nel frattempo crescono le canne e le erbacce», fa notare il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni, «e chi abita nella zona ha giustamente paura per possibili incendi». Una situazione non più tollerabile. «È vergognoso», dice, «a parte il rischio roghi che in questo periodo è molto alto, è una questione di decoro urbano che va garantito anche nella borgata. Non solo: è da tempo che chiedo a sindaco e Giunta di fare pressing su Area perché si acceleri per riprendere e concludere la costruzione dei nuovi appartamenti, oltre a garantire la sicurezza e la manutenzione necessaria nei palazzi di via Lussu, dove ormai da anni regna il degrado», fa sapere Cioni che più volte ha chiesto interventi e azioni per tamponare l’emergenza abitativa in città. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA