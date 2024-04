Nel “campo largo” la sfida sul sindaco è fra vecchi amici 

Campo largo? «Interlocuzioni in corso». Inutile, in questi giorni, strappare dichiarazioni molto più sostanziose ai tessitori che, a Sinnai, sono al lavoro per completare l’arazzo politico. Figuriamoci avere indiscrezioni sul nome del potenziale candidato a sindaco da presentare agli elettori. Anche se, al momento, la sensazione è che il boccino per il dopo-Tarcisio Anedda (il sindaco uscente ha annunciato per tempo che non si ricandida) sia in mano al Pd, partito più rappresentativo nella coalizione di centrosinistra.

I nomi

I due nomi in ballottaggio, in un paese che ha una tradizione amministrativa di centrosinistra, sono quelli del consigliere regionale uscente Cesare Moriconi (tre consiliature consecutive in via Roma) e dell’ex sindaca Barbara Pusceddu: amici di vecchia data, oltre che uniti dalla militanza politica. Difficile immaginare che si accapiglino pur di spuntare la candidatura. Ancora più difficile immaginare che forze politiche come Alleanza Verdi-Sinistra, Progressisti e Movimento 5 stelle e il neonato gruppo “Uniti per Sinnai”, con cui in queste settimane ci sono state le famose «interlocuzioni in corso», contendano al Pd il diritto di esprimere il nome dell’aspirante sindaco.

La sensazione è che la convergenza su un solo nome possa arrivare in tempi abbastanza rapidi: forse già agli inizi della prossima settimana, quando è prevista una riunione del Pd che potrebbe rivelarsi decisiva.

Il fattore Cappai

Una disponibilità a correre, in campo progressista, in verità è già stata formalizzata: quella di Aurora Cappai, assessora uscente ai Lavori pubblici, indicata da “Uniti per Sinnai”, primo progetto politico a farsi avanti con l’obiettivo di aprire ufficialmente la campagna elettorale e mettere sul campo proposte di programma sulle quali ragionare «senza preclusioni». Nel gruppo, nomi di peso nella politica cittadina: i consiglieri Francesca Serreli, Roberto Loi e Paride Casula, il presidente del Consiglio Alessandro Orrù. L’orizzonte è sempre quello del campo largo, la disponibilità è a individuare il nome giusto: «Non c’è un aut aut sulla mia candidatura», chiarisce Cappai. Che rivendica con orgoglio la sua eredità («Lascio opere pubbliche in cantiere per 20 milioni di euro, tutte finanziate coi fondi del Pnrr»), indica nello sviluppo del paese gli obiettivi del gruppo (con accento sulle opere più urgenti e sul nodo cruciale dei trasporti, con l’ambizione di provare a riaprire la partita della metropolitana di superficie, che si ferma a Settimo San Pietro) e traccia l’identikit del candidato a sindaco ideale: «Deve avere a cuore il paese, avere competenze e capacità di aggregare consenso». Quindi: Pusceddu o Moriconi? Tra qualche giorno il dilemma potrebbe già essere sciolto.

Il centrodestra

Interlocuzioni in corso anche nel centrodestra, dove gli assetti politici sono al momento meno strutturati. Si discute a livello di partiti: nei giorni scorsi, ad esempio, la campagna elettorale di Sinnai è stata al centro di un colloquio fra Luca Pilia (presidente provinciale di Fratelli d’Italia) e Michele Cossa (coordinatore dei Riformatori sardi). Nomi? Decisamente prematuro. Al momento il dubbio è se presentare una lista di coalizione oppure una civica.

L’outsider

Poi c’è l’outsider: Aldo Lobina, fiero oppositore della maggioranza uscente; con la sua “Sinnai libera” ha dato la disponibilità a candidarsi qualora, naturalmente, ci fossero le condizioni e si aggregasse attorno al suo nome un consenso sufficiente.

