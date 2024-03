Nel campetto feste alcoliche e falò 

In un angolo dell’erba sintetica si vedono ancora i resti di un falò. I pannelli ai lati della struttura, invece, sono stati staccati. Mentre nell’area di gioco ci sono cartacee e rifiuti di ogni genere. Senza dimenticare gli spogliatoi, che rimessi in sesto da poco hanno già bisogno di un altro intervento di manutenzione. Ecco come si presenta – oltre quella che dovrebbe essere una rete di protezione - il campetto rionale di via Sardara, ristrutturato pochi anni fa, ma oggi abbandonato, degradato e vandalizzato.

Degrado

Una struttura che sarebbe dovuta tornare nelle mani dei residenti e dove i più giovani avrebbero dovuto passare il proprio tempo libero per giocare a calcio a cinque. Per un breve periodo è stato anche utilizzato da una società di calcio che ha indirizzato le proprie attività verso i più piccoli. Oggi invece è diventato ritrovo di gruppi di giovani fino a tarda notte, tra fiumi di alcol, musica alta e bottiglie che volano.

«Purtroppo non ha mai funzionato come si deve. Quando passeggio con il mio cane vedo ragazzi che all’imbrunire scavalcano e lo utilizzano in malo modo. A volte giocano anche a pallone, ma più spesso urlano e bevono», racconta Anna, una signora sulla settantina che vive in una via parallela a via Sardara.

L’assessora

«Il Comune è sempre stato disponibile a darlo in gestione, ma non abbiamo mai riscontrato alcun interesse a prenderlo», afferma l’assessora allo sport, Elisabetta Contini, «più volte io stessa ho chiamato la polizia locale che è subito intervenuta. La vigilanza, non essendoci un responsabile affidatario della struttura, è della municipale, che però non può essere sempre presente e interviene su segnalazione quando è in servizio».

La verità però è che il Comune non ha i soldi per ristrutturare e gestire quello spazio. L’idea dell’assessore al patrimonio Carlo Secci è quella di fare un bando per una concessione che preveda: l'ammodernamento, la ristrutturazione, la gestione e la vigilanza della struttura a spese dell'associazione sportiva che si aggiudicherà la gestione.

Il progetto

«Spero di poterla concretizzare presto», dice Secci, «basterebbe una società di calcetto, possibilmente maschile e femminile, che se ne prenda totalmente cura, garantendo però l’accesso gratuito al campetto anche ai ragazzi e alle ragazze della zona. In questo modo risolviamo il problema per i giovani che hanno uno spazio dove fare sport, ma anche una società che lo vigili e lo gestisca. Così diamo una risposta al quartiere e si evita che venga maltrattato e utilizzato in orari non consoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA