«Nel camper bruciato c’era la mia vita» 

Un incendio distrugge il camper di una quarantanovenne ungherese, Iglesias e Fluminimaggiore si uniscono in una gara di solidarietà per aiutarla a ricomprarlo. La notte di venerdì, 11 aprile, Eva Angyal e i suoi tre figli la ricorderanno per sempre, il camper era parte della loro vita e all’interno erano custoditi tutti i loro averi e i tantissimi ricordi, di cui non è rimasto più nulla. Le fiamme erano comparse intorno alle quattro del mattino, avvolgendo rapidamente il mezzo e trasformandolo in una torcia. Sfortunatamente, i vigili del fuoco e i carabinieri giunti in soccorso non hanno potuto fare nulla per salvare il veicolo: quando sono arrivati sul posto, del mezzo era rimasto solo cenere e pezzi di metallo fuso.

L’incendio

Le indagini, iniziate subito dopo lo spegnimento del rogo, fanno pensare al corto circuito perché non sono stati rinvenuti elementi attribuibili a un incendio doloso. Un duro colpo per Eva e i suoi tre figli. «Il camper era il nostro punto di riferimento, era la nostra casa e il mezzo che mi permetteva di lavorare – spiega Eva – Qui erano custoditi i nostri vestiti, tutti i documenti, le fotografie e i tanti altri ricordi della nostra vita. In un attimo abbiamo perso tutto». Eva, si era stabilita a Fluminimaggiore nel 2021, in piena emergenza pandemica: «Sono andata via da Budapest all’età di 29 anni, lavoravo in un asilo, ma avevo deciso di trasferirmi nelle Canarie, a Lanzarote». Qui, Eva, trascorre quasi quindici anni, fino all’arrivo del Covid, quando, consigliata da un amico, decide di trasferirsi in Sardegna. «Durante la pandemia sono rimasta senza lavoro, perciò ci siamo trasferiti in Sardegna, dove abbiamo trovato una casa in affitto. Sono andata avanti arrangiandomi con il mio lavoro, vendo prodotti naturali nei mercatini, ma spesso lavoro anche come badante». Eva, dopo tre anni in Sardegna, decide di ripartire con il camper verso le Canarie.

Il ritorno in Sardegna

«Abbiamo trovato tutto cambiato e prezzi notevolmente più alti. Una situazione insostenibile, perciò siamo ritornati in Sardegna, dove già c’eravamo trovati bene, l’unico problema è trovare un alloggio disponibile per tutto l’anno» L’inverno trascorre in casa disponibile solo fino all’estate. «Dovevamo ritornare a vivere sul camper, ma l’incendio l’ha distrutto». Eva è molto conosciuta in città, dove partecipa con il suo banchetto al mercatino eque e solidale. I suoi colleghi si sono mobilitati. Sono state così avviate due raccolte di fondi, una delle quali online attraverso la piattaforma Gofundme. L’obiettivo è quello di aiutarla a ricomprare un camper. «Sono emozionata e felice per questa mobilitazione, ho deciso di restare in Sardegna, cercherò casa a Iglesias, qui studiano i miei figli e c’è tutto quello che desidero: tranquillità, natura e tanta solidarietà».

RIPRODUZIONE RISERVATA