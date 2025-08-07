Nel campanile c’era un cadavere 

Lo cercavano, se non proprio per mari, di certo per monti. Non sapevano che Giancarlo Contu, sparito nel nulla a dicembre del 2023, da un anno e sei mesi giaceva senza vita dentro il campanile del tempio di don Bosco a Lanusei. A cento metri da casa sua. L’ex portiere della squadra di calcio del paese, che oggi avrebbe avuto 65 anni, è stato trovato cadavere ieri mattina poco dopo le 9 dal tecnico incaricato della manutenzione delle campane. Andati via da Lanusei i padri salesiani, da due anni nessuno aveva mai ficcato il naso nel campanile. Ieri Sandro Tegas ha aperto la porta e si è trovato davanti una scena raccapricciante: il corpo decomposto, le gambe distese su tre gradini, il busto su una sorta di panca in cemento. Il fetore insopportabile.

Sos

Trattenuto il respiro, Tegas ha dato l’allarme. La prima persona che ha incontrato è stato Piero Ennas, ex comandante della Polstrada di Lanusei. «Vieni», gli ha detto, «c’è un cadavere nel campanile». L’ispettore in pensione si è avvicinato. «E ho visto ciò che non avrei mai voluto vedere». Immediata la chiamata al 113, fulmineo l’arrivo della volante e del commissario Fabrizio Figliola.

Pur con tutta la prudenza del caso è apparso chiaro che il corpo senza vita fosse quello di Giancarlo Contu. Che verosimilmente si è infilato nel campanile da una finestrella affacciata sulle scalette d’accesso al tempio ed è precipitato per tre metri. Oppure ha raggiunto la base del campanile sulle sue gambe e là è morto di stenti. Cosa sia successo realmente lo accerteranno il medico legale e il personale della polizia scientifica che ha eseguito accurati rilievi. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice della Repubblica di Lanusei Paola Dal Monte e dalla sua vice Giovanna Morra. Entrambe ieri erano nel tempio di don Bosco, a seguire i primi accertamenti.

Nessun giallo

Sul fatto che si tratti di morte per cause naturali non sembrano esserci dubbi. Anche se è difficile, da un primo sommario esame del corpo in decomposizione, se ci siano altre lesioni, rilevabili eventualmente, attraverso l’autopsia.

Storia triste

Il lato più inquietante della vicenda è che le spoglie di un cristiano possano essere ritrovate nel campanile di una chiesa che fino a pochi anni fa era il tempio della fede in onore di don Bosco. Poi i salesiani se ne sono andati. L’istituto Sant’Eusebio, prima ginnasio che ha formato mezza classe dirigente sarda, è diventato oggi pensionato per turisti dalla giovinezza ormai trascorsa. Chissà quanta gente è passata davanti al quel campanile. Sul piazzale dei salesiani si sono celebrate due feste in onore di don Bosco, in questi giorni sempre là si sono esibiti Vinicio Capossela, Cristiano De Andrè, Lucio Corsi e diverse band per Rocce Rosse Blues. Nessuno immaginava che a poche decine di metri da loro giacesse un cadavere. Giancarlo Contu era là, senza vita, da Natale di due anni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA