Automobilismo.
02 dicembre 2025 alle 00:36

Nel calendario sardo 2026 l’ultimo rally “mondiale” 

Il sipario sulla stagione motoristica 2025 si chiuderà dopo la 15ª Coppa Sardegna di karting (Alghero, 6-7 dicembre) e il 1º Rally Città di Cagliari (13-14 dicembre) ma, nel frattempo, calendario e titolazioni 2026 sono già stati ufficializzati e, confermando il trend positivo degli ultimi anni, fioccano gli appuntamenti tricolori e non solo. Perché la punta di diamante resta la data italiana del mondiale Wrc.

Rally per tutti

La gara regina del motorsport - per rilevanza seconda solo alla Formula1 - è ancora in calendario, come da 22 anni a questa parte. Dopo mesi di voci e annunci, l’unico trasloco compiuto dal 23º Rally Italia Sardegna non è spaziale, dagli sterrati sardi all’asfalto laziale, ma temporale, dal consueto primo weekend di giugno a quello del 4 ottobre. L’accordo con la Regione (che punta a tenere a lungo il rally in Sardegna) già prevede l’opzione per il 2027, ma la palla passerà al nuovo promoter del Wrc, che sceglierà tra l’Isola e la Capitale, che cederebbe il round continentale.

La Sardegna, tuttavia, ha già messo in cassaforte una data di un Europeo, quello dei Rally Storici Fia riservati alle vetture pre 1992, grazie alla promozione del blasonato Rally Costa Smeralda Storico, manifestazione su asfalto firmata Ac Sassari che il 24-25 aprile sarà valido anche per i Campionati Italiani Rally Auto Storiche e e Regolarità. Si tiene stretta la doppia titolazione tricolore anche il Rally dei Nuraghi e del Vermentino organizzato da Rassinaby Racing, che si disputerà nel primo weekend di novembre e sarà valido per l’Italiano Rally Terra e il Terra Storico e per la Coppa Rally di Zona. Il Crz si aprirà il 28-29 marzo con il Rally Sulcis Iglesiente (Mistral Racing) e proseguirà con Rally Internazionale Golfo dell’Asinara (Ac Sassari, 6-7 giugno) e Rally Terra Sarda (Porto Cervo Racing, 10-11 ottobre). Gara a sé il 2º Rally Città di Cagliari (12-13 dicembre).

Salite, cross e birilli

Il Sardegna Rally Raid, scommessa di Ac Sassari del 2025, tornerà il 9-10 maggio con validità tricolore per Cross Country Rally e sarà abbinato alla Classic, regolarità fuoristrada. L’Ac turritano proporrà anche la Baia delle Ninfe (20-21 giugno), data dell’Italiano Regolarità, Auto Storiche e turistica, e la cronoscalata Alghero-Scala Piccada, finale del Super Civm. Ac Cagliari ha iscritto Iglesias-Sant’Angelo (25 ottobre) e San Gregorio-Burcei (8 novembre), mentre Tandalò, unica cronoscalata su terra, sarà il 22 novembre. In attesa di iscrizione i rallycross di Ittiri (12 aprile e 19 luglio).

La stagione degli Slalom si aprirà con la Cuglieri-La Madonnina (3 maggio), poi le due gare di Campionato Italiano, Guspini-Arbus (17 maggio) e Loceri (31 maggio), Bono (14 giugno, Trofeo Nord), Usini (5 luglio), Cossoine (2 agosto), Villanova Monteleone (6 settembre) e Dorgali (27 settembre, Trofeo Nord). Per il Karting 3 round algheresi (22 febbraio, 17 maggio, 25 ottobre) sulla stessa pista del tricolore Formula Challenge Riviera del Corallo (29 novembre).

