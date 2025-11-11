Nel calendario dell’Arma dodici mesi di vicinanza ai cittadini 

“Accanto a ogni cittadino c’è un carabiniere”. Questo il messaggio che l’Arma vuole lanciare con il nuovo calendario storico per il 2026, presentato ieri in tutta Italia e anche nel comando provinciale di via Nuoro.

«Il tema scelto è quello della quotidianità: i carabinieri sono sempre vicini ai cittadini e alle categorie più fragili, nel loro lavoro di tutti i giorni», ha evidenziato il comandante provinciale Luigi Grasso. “Eroi quotidiani” è un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che ogni giorno operano silenziosamente al servizio del Paese, anche nei centri più piccoli. Il calendario è stato realizzato con il contributo dell’artista Luigi “Renè” Valeno e degli scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA