VaiOnline
L’iniziativa.
12 novembre 2025 alle 00:32

Nel calendario dell’Arma dodici mesi di vicinanza ai cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Accanto a ogni cittadino c’è un carabiniere”. Questo il messaggio che l’Arma vuole lanciare con il nuovo calendario storico per il 2026, presentato ieri in tutta Italia e anche nel comando provinciale di via Nuoro.

«Il tema scelto è quello della quotidianità: i carabinieri sono sempre vicini ai cittadini e alle categorie più fragili, nel loro lavoro di tutti i giorni», ha evidenziato il comandante provinciale Luigi Grasso. “Eroi quotidiani” è un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che ogni giorno operano silenziosamente al servizio del Paese, anche nei centri più piccoli. Il calendario è stato realizzato con il contributo dell’artista Luigi “Renè” Valeno e degli scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 