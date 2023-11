Nel calendario dell’Arma  12 storie di carabinieri tradotte anche in sardo  

Dodici storie del passato e del presente, per la prima volta tradotte anche in sardo. Il calendario storico dell'Arma 2024 è stato presentato anche a Cagliari dal generale Luca Corbellotti, comandante provinciale dell’Arma di via Nuoro. Come un filo conduttore, tutte le pagine sono attraversate da una banda rossa, simbolo mutuato dai pantaloni indossati dai militari. Il calendario storico, giunto alla 91° edizione e tradotto in otto lingue, è frutto del connubio tra il talento artistico dello studio Pininfarina e quello letterario del giornalista Massimo Gramellini. Le dodici storie raccontano fatti realmente accaduti in cui i militari si sono distinti per coraggio e vicinanza ai cittadini. Come per Martina, giovane carabiniere capace di salvare una madre che stava per togliersi la vita.

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2024 dell'agenda, illustrata attraverso quattro storie di fantasia, ma ispirate alla realtà, che esaltano il messaggio del servizio a favore della cittadinanza e della fiera consapevolezza di adempiere a un ruolo sociale indispensabile. A completare l'offerta editoriale per il 2024 il calendario da tavolo, dedicato anche quest'anno al tema “i Carabinieri nei Borghi più Belli d'Italia, e il planning da tavolo incentrato anch'esso sul tema del “controllo del territorio”. I ricavati della vendita saranno devoluti in beneficenza: all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e al reparto pediatrico dell'ospedale “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

RIPRODUZIONE RISERVATA