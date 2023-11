Nel Cagliari  Gaston Pereiro avrà una chance? 

Claudio Ranieri lo stuzzica, in campo e fuori. A volte, novello Michelangelo, vorrebbe dargli una martellata e gridare «perché non parli?». Lui, Gaston Rodrigo Pereiro Lopez da Montevideo, vorrebbe. Talento sopraffino, un mancino che incanta, ma in un Cagliari da combattimento, che per settimane «non segnava neanche con le mani» (Ranieri dixit), terzultimo in classifica, per lui non c'è spazio. O almeno, ancora non c'è stato. In campionato, almeno, visto che a Udine, in Coppa Italia, l'uruguaiano è entrato e ha dato segni di vita. E giovedì a Nuoro ha incantato i presenti, regalando assist a Pavoletti e chiunque si aggirasse in area.

Croce e delizia

Pochi allenamenti e Ranieri sentenzia subito che nel Cagliari che deve mettersi la corazza per risalire la corrente in Serie B uno come Pereiro non può avere spazio. Una bocciatura solenne e immediata, senza perder tempo. Come già tutti i suoi predecessori. E Gaston fa subito la valigia per rientrare a casa, nel suo Nacional, con la speranza di tornare a miracolo mostrare. Missione fallita. Esperienza immersa nel mare della mediocrità: mentre il Cagliari si riprende la Serie A, il Nacional, scaduti i termini del prestito, non muove un dito per provare a chiedere un riscatto. Ennesimo fallimento per “Brigadoon” Pereiro, che a luglio torna alla base con un futuro incerto, mentre la società rossoblù è chiara da subito: Gaston non fa parte dei piani del Cagliari. Ma probabilmente di nessun altro club, visto che durante il mercato estivo il telefono dell'agente Paco Casal non ha mai squillato per l'ex talento del Psv, sogno di una notte di mezzo inverno del presidente Giulini. Che nel gennaio del 2020 rimase folgorato da quel giocatore che incarnava il suo ideale di campione. Tanto da mettersi contro l'allenatore Maran, che implorava un difensore.

Mai visto

Da Maran in poi, Pereiro è diventato il tormento di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Cagliari. Gaston, oltre a vincere il premio “Sfiga” per infortuni vari, ci mette del suo. Lampi accecanti e partite vinte da solo (indimenticabile l'impatto nella vittoriosa rimonta col Parma) in un oceano di buio.

La scommessa del Re

E adesso Ranieri vuole provarci: «Pereiro ha colpi eccezionali, a lui non devo dire nulla dal punto di vista tecnico. Ma deve dare di più come temperamento, nella corsa, perché il Cagliari non può permettersi di doverlo supportare e sopportare». Bastone e carota per un portatore sano di classe. Ma non è un caso che in questa prima fase di stagione, il tecnico abbia alternato già venticinque giocatori e l'uruguaiano sia, insieme all'infortunato eterno Capradossi, l'unico rossoblù di movimento mai entrato in campo. «Ma per salvarci abbiamo bisogno di tutti», ribadisce Sir Claudio, che non chiude le porte a nessuno. Neanche a Pereiro, che in un attacco con soli posti in piedi ha un mese di tempo per dimostrare di potersi riprendere il Cagliari o mettersi in vetrina in vista del mercato di gennaio. Gaston, se ci sei, batti un colpo.

