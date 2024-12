Nel bosco degli “Alberibelli”  con Emanuela Zoncu a Cagliari 

In linea con lo spirito del Natale ha preso il via domenica a Cagliari, al Palazzo Doglio, la mostra “Alberibelli” firmata da Emanuela Zocu. Una edizione speciale che celebra il legame tra la tradizione sarda e la simbologia universale del Natale, interpretata attraverso una serie di oggetti-albero.

«L’esposizione si propone di trasformare il concetto di albero natalizio in una riflessione artistica e culturale che omaggia le radici storiche e culturali della Sardegna, profondamente legate alla Natura che ancora oggi ne è madre e custode», spiega Emanuela Zoncu. «L’albero, simbolo universale di vita, di rinascita e speranza, si trasforma e diventa emblema della Sardegna, terra in cui la Natura rimane il bene più prezioso. Ogni albero diventa un messaggio di bellezza che attraversa il tempo, celebrando la ricchezza culturale dell’Isola e il valore dell’artigianato». La tecnica usata nella realizzazione delle opere è mista con utilizzo di materiali tessili tipici dei costumi tradizionali sardi come il broccato e il velluto, con l’aggiunta di passamanerie e riproduzioni artigianali di manufatti e simboli sardi.

Emanuela Zoncu, giornalista, ha iniziato il suo percorso artistico con l’astrattismo, esplorando le potenzialità espressive della forma e del colore e sperimentando materiali e tecniche. Con il tempo, la ricerca si è concentrata sulla Sardegna. Un percorso che ha portato a sviluppare progetti artistici che uniscono la modernità dell'arte contemporanea con le radici profonde della Sardegna. Dopo la Personale alla Mem di Cagliari (progetto artistico in acrilico su tela) ora è in mostra sino al 31 gennaio.

