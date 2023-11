Nel borgo medioevale torna il villaggio di Babbo Natale 

Sono in corso, nel vecchio borgo medioevale di Tratalias, i lavori di realizzazione del villaggio di Babbo Natale arrivato alla sua settima edizione (di cui 4 a Carbonia). Questa è la terza che si svolgerà a Tratalias dove la passata edizione ha visto registrare ben oltre diecimila presenze.

Sarà realizzato dall’associazione culturale Sturmtruppen di Carbonia, in collaborazione con il Consorzio sistema museale che gestisce l’area e l’amministrazione comunale di Tratalias. «Forti del risultato dello scorso anno, che ci dà linfa e forza per cercare di fare sempre del meglio per la realizzazione del villaggio - afferma Patrik Locci dell’associazione Sturmtruppen - con il nostro staff, composto da circa 40 persone cercheremo di accontentare i bambini e gli adulti che verranno al villaggio dove non mancheranno le novità, come la Casa de balocchi, e il pupazzo di neve».

Il Villaggio sarà aperto nelle date del 8, 10, 17 dicembre e sono state già previste altre tre date, di cui una già quasi al completo, dedicate alle scuole. Grande aspettativa anche da parte dell’amministrazione comunale di Tratalias, come afferma l’assessore alla Cultura Claudia Carboni: «Come amministrazione siamo soddisfatti di ospitare per il terzo anno il villaggio di Babbo Natale nel nostro borgo medioevale – dice – aspettiamo tutti per scoprire le novità di questa nuova edizione».

