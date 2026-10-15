Nel borgo di Giorgino la processione a mare 

Prosegue a Cagliari la navigazione nelle periferie cittadine di “Mare di danza. Approdi per la pace”, la rassegna di arti performative organizzata dall’associazione Carovana SMI (in associazione con Tersicorea e FuoriMargine) nell’ambito del programma Cagliari dal Vivo 2026.

Domani e dopodomani il festival approda nel borgo di Giorgino con un fitto cartellone che unisce ambiente, partecipazione comunitaria, danza site-specific e momenti di forte impatto simbolico per la pace.

La giornata di sabato, organizzata da Riverrun ETS, è pensata per le famiglie con bambini tra gli 8 e i 12 anni, e prende il via alle 10 nel salone parrocchiale con “Il mare, la plastica e noi”, incontro con il biologo marino Davide Moccia. Alle 11 segue “Nonturismo Giorgino, Luna il pesce mangiaplastica”, performance immersiva per la regia di Lorenzo Mori. Alle 11.45 la mattina si conclude con una raccolta di rifiuti lungo la spiaggia. Accompagnata dal team di Riverrun e dai volontari di Legambiente Sardegna ogni famiglia, a cui saranno consegnati guanti e sacchetti per la raccolta, sarà guidata passo dopo passo a conoscere la differenza tra i vari tipi di rifiuti e il loro impatto sull’ambiente marino. Chiusura alle 17 in piazza Nostra Signora di Fatima con “Tracce- In cammino”, performance di Theatre en vol.

Domenica, per la festa patronale di Giorgino, dedicata alla Madonna di Fatima, le comunità del Villaggio dei pescatori di Giorgino e del quartiere Sant’Elia si riuniscono nel ricordo dei morti in mare. Con “Approdi per la pace”, partendo da Su Siccu e da Giorgino, barche a vela, canoe e natanti giungeranno di fronte alla spiaggia di Giorgino per incontrare la processione a terra, con itinerari e approdi di pace scanditi da canti, memorie e visioni poetiche.

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