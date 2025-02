Nel borgo arrivano le attività commerciali 

Rinasce il borgo medioevale: inizia a diventare realtà il progetto dell’amministrazione di Tratalias decisa a fare in modo che il borgo non sia solo il meraviglioso sito turistico che affascina i visitatori ma anche un punto di riferimento per chi vuole aprire attività commerciali e artigianali adatte a contribuire alla crescita di questo spazio unico.

Del progetto se ne parla dal 2023 e il 21 febbraio uno dei locali del Comune ritorna a essere ufficialmente sede di un’attività attività commerciale: «Un progetto del settore della ristorazione che offrirà a tutti i cittadini, amici del nostro paese e turisti ottimi prodotti artigianali, un punto ristoro di eccellenza in uno scenario suggestivo e unico nel suo genere – spiega il sindaco Emanuele Pes – con il consorzio Sistema Museale Culturale Sardegna crediamo in queste attività, saremo presenti per inaugurare questa bellissima realtà e metterci a fianco alla giovane imprenditrice Ileana Pistis per accompagnarla in questa avventura che dà il via al rilancio del borgo che tutti aspettiamo da tempo».

Le aspettative sono alte: «Dopo tanti anni di lavoro in questo settore - dice Ileana Pistis, avevo voglia di realizzarmi, diventato imprenditrice, essendo nata e cresciuta a Tratalias, non potevo scegliere posto migliore del vecchio borgo, punta di diamante del nostro paese. Spero che altri possano seguire il mio esempio, anche per poter rianimare il borgo». Lo stesso auspicio dell’assessore alle Attività produttive e turismo Michele Pirosu: «A breve andranno a bando anche i locali comunali che ospitavano altre due strutture della ristorazione – spiega – daremo così la possibilità di poter aprire una nuova attività entro il periodo estivo. Siamo entusiasti del fatto che il borgo possa finalmente riprendere vita».



