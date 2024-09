Nel borgo a 5 stelle tra botteghe e feste esclusive 

Dicono, anzi sussurrano, che dalle parti di Porto Cervo non l’abbiano presa benissimo anche se non lo ammetteranno mai. La cena di gala della Maxi yacht Rolex cup, quintessenza della Costa Smeralda quieta ed esclusiva di settembre, non si terrà allo Yacht Club, al Cala di Volpe e nemmeno in una delle piazzette di casa tra le insegne delle grandi griffe. La scelta, maturata nel freddo di febbraio, è caduta sulla piazza di San Pantaleo, frazione di Olbia, palcoscenico sardo doc, incorniciato da una quinta naturale di cime granitiche. Il paese vero, dove si parla ancora un gallurese antico, che da alcuni anni è diventato una tappa chic. La movida dei trasfertisti della Costa ruota intorno ai locali della piazzetta. Il target è alto. Ed è qui che Gianni Giagoni, titolare di “Giagoni in piazza”, organizza per il 12 settembre il grande evento sponsorizzato dal Comune di Olbia che porterà per cinque giorni alla chiusura della piazza e delle vie limitrofe per allestire una cena (con spettacolo) per duecento invitati. Così come era accaduto lo scorso anno per il matrimonio di due rampolli di blasonate famiglie saudite.

A spasso in paese

Giovedì mattina c’è il mercato a San Pantaleo. Ma il cliente tipo non è la massaia. La folla sciama tra bancarelle di cashmere, gioielli, creazioni artigianali. Sì, ci sono anche le pesche e i pomodori ma non sono l’articolo dominante. Va meglio per chi vende salumi e formaggi, la forma di pecorino è un evergreen. Nei vicoli le vecchie case di granito sono diventate boutique, botteghe, localini curatissimi. L’architettura è intatta, le case valgono tra i 13 e i 15 mila euro al metro quadro ma sono pochissimi i residenti che vivono intorno alla piazza. C’è un gruppo di facoltosi americani che ha acquistato una sorta di pacchetto “Sardegna autentica” e seguita da fotografa e operatore cerca esperienze autentiche. Tra queste la visita alla bottega del fabbro dove Davide Solinas porta avanti l’attività iniziata dal padre nel 1928 e arricchita sul versante artistico. Le opere di padre e figlio sono nelle più belle dimore della Costa, compresa quella dell’Aga Khan. «La metamorfosi del paese è iniziata dieci, quindici anni fa quando dalla Costa Smeralda molte persone hanno iniziato a spostarsi qua alla ricerca di un luogo autentico», commenta: «Un movimento che porta benefici ma anche problemi come una movida eccessiva e una sorta di monopolizzazione della piazza». Antonella Pileri, gestisce il distributore di benzina – presidio senza stagioni – ed è la presidente del Consorzio turistico. «Il paese è indubbiamente cambiato ma è anche giusto così, – spiega – molte persone sono andate via e hanno venduto e i locali sono stati acquistati da chi ha aperto attività. La forte presenza turistica è un indubbio beneficio per il paese, c’è anche chi si lamenta ma penso sia possibile trovare un punto di incontro. Del resto è un tema globale».

Le grandi feste

Di sicuro lo spirito imprenditoriale non manca. Gianni Giagoni ha già organizzato molti eventi di lusso. «Creano un indotto pazzesco e un grandissimo ritorno di immagine per il paese e la Sardegna». La macchina organizzativa si è mossa da febbraio e i dettagli della festa sono riservati. «Ma posso dire che hanno voluto una connotazione rigorosamente sarda. Abbiamo coinvolto il gruppo folk e le donne del paese che realizzeranno a mano davanti agli ospiti la pasta, i ravioli, le seadas». Le critiche, più o meno sottotraccia, sulle chiusure della piazza non lo turbano: «Ho lavorato in giro per il mondo e succede ovunque che si chiudano piazze o addirittura monumenti per eventi particolari». La promozione del territorio e dei prodotti sardi è tra le motivazioni della sponsorizzazione del Comune di Olbia (che incasserà quasi 50 mila euro di suolo pubblico). «Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere eventi di questo tipo che danno lustro a tutta la Sardegna», dice Marco Balata, assessore ai Grandi eventi: «Siamo orgogliosi per la capacità di San Pantaleo di attrarre questo tipo di turismo grazie agli imprenditori illuminati e ai residenti». Ma perché funziona il modello San Pantaleo? «Perché offriamo servizi di alto livello – osserva Giagoni – in un paese che è vivo tutto l’anno».

