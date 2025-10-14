VaiOnline
Serie A.
15 ottobre 2025 alle 00:17

Nel Bologna rientrano tutti Immobile ai box 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Primi rientri dalle nazionali per il Bologna, che ha anticipato di qualche ora il Cagliari e ha ripreso ieri mattina gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Vincenzo Italiano ha riaccolto Lewis Ferguson (ha saltato la seconda partita della Scozia per squalifica dopo aver giocato la prima contro la Bielorussia), Nikola Moro (un tempo con la Croazia domenica contro Gibilterra), il terzo portiere Massimo Pessina (90' con l'Italia Under-19 lunedì) e l'estremo difensore titolare Łukasz Skorupski (90' con la porta inviolata domenica in Lituania-Polonia). Doveva rientrare anche Vitík, ma il difensore della Repubblica Ceca ha dovuto fare i conti con un cambio di programma dei viaggi della sua nazionale e tornerà in gruppo solo a partire dalla seduta di oggi, alle 11 al centro tecnico “Niccolò Galli”. Gli ultimi a tornare saranno Heggem e Lucumí, domani.

Gli infortunati

Per Cagliari-Bologna, Italiano avrà per la prima volta a disposizione l'ex Ibrahim Sulemana. Un infortunio a inizio stagione col Ghana (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) lo ha tenuto fuori per tutte le partite dei felsinei, ma sabato si è allenato per la prima volta col gruppo e sarà convocato domenica. Ancora out Ciro Immobile, che ha svolto lavoro differenziato (per il resto della squadra seduta tecnico-tattica e una partitella). Nel pomeriggio di ieri, gli attaccanti argentini Lucas Castro e Benjamín Domínguez hanno incontrato i tifosi allo store ufficiale dello stadio Dall'Ara. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 