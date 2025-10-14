Nel Bologna rientrano tutti Immobile ai box 

Primi rientri dalle nazionali per il Bologna, che ha anticipato di qualche ora il Cagliari e ha ripreso ieri mattina gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Vincenzo Italiano ha riaccolto Lewis Ferguson (ha saltato la seconda partita della Scozia per squalifica dopo aver giocato la prima contro la Bielorussia), Nikola Moro (un tempo con la Croazia domenica contro Gibilterra), il terzo portiere Massimo Pessina (90' con l'Italia Under-19 lunedì) e l'estremo difensore titolare Łukasz Skorupski (90' con la porta inviolata domenica in Lituania-Polonia). Doveva rientrare anche Vitík, ma il difensore della Repubblica Ceca ha dovuto fare i conti con un cambio di programma dei viaggi della sua nazionale e tornerà in gruppo solo a partire dalla seduta di oggi, alle 11 al centro tecnico “Niccolò Galli”. Gli ultimi a tornare saranno Heggem e Lucumí, domani.

Gli infortunati

Per Cagliari-Bologna, Italiano avrà per la prima volta a disposizione l'ex Ibrahim Sulemana. Un infortunio a inizio stagione col Ghana (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) lo ha tenuto fuori per tutte le partite dei felsinei, ma sabato si è allenato per la prima volta col gruppo e sarà convocato domenica. Ancora out Ciro Immobile, che ha svolto lavoro differenziato (per il resto della squadra seduta tecnico-tattica e una partitella). Nel pomeriggio di ieri, gli attaccanti argentini Lucas Castro e Benjamín Domínguez hanno incontrato i tifosi allo store ufficiale dello stadio Dall'Ara. (r. sp.)

