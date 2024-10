Nel Bologna dubbio Lykogiannis 

Ieri il Bologna avrebbe dovuto giocare col Milan, partita rinviata a data da destinarsi per l’allerta meteo e l’ordinanza del sindaco Matteo Lepore, fra le proteste dei rossoneri. Vincenzo Italiano ha modificato il programma dei suoi: ieri seduta mattutina a Casteldebole, primo appuntamento in vista della trasferta di martedì alla Domus. L’ex Cagliari Charalampos Lykogiannis è in dubbio per il ritorno in Sardegna a causa di una lieve contusione: si è allenato in palestra, sarà rivalutato oggi quando il Bologna tornerà in campo alle 11. Differenziato anche per Michel Aebischer (domani dovrà sottoporsi a un’operazione per un’ernia inguinale) e Martin Erlic (fuori da due settimane, non recupererà per Cagliari), mentre Oussama El Azzouzi ha fatto terapie (è fermo da agosto). Potrebbe esserci la prima convocazione per Lewis Ferguson, tornato in gruppo negli scorsi giorni a sei mesi da un grave infortunio al ginocchio destro.

Il recupero

Il rinvio col Milan, accolto in maniera positiva sia dalla società Bologna sia dai propri tifosi, porta a dover ancora definire la nuova data, tenendo conto che a gennaio slitterà anche il match dei rossoblù con l’Inter (i nerazzurri avranno la Supercoppa). Le date più probabili sono il 4-5 o 25-26 febbraio, complicato invece giocare a dicembre.