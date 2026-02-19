VaiOnline
Assemini.
20 febbraio 2026 alle 00:19

Nel bilancio spunta un tesoretto di 43 milioni 

La Giunta: conti a posto, avremo più fondi a disposizione per i lavori pubblici 

La Giunta comunale di Assemini ha approvato ciò che verrà discusso prima in Commissione bilancio (oggi), poi in Consiglio (la prossima settimana). Per ora, da quanto emerge dall’analisi degli ultimi documenti finanziari (il Documenti unico di programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028), sembrerebbe che il Comune abbia un conto in banca decisamente sostanzioso e una gestione molto prudente.

Il dato che balza subito agli occhi è la cifra del “risultato di amministrazione”: l’Ente ha iniziato l’anno con un tesoretto di oltre 43 milioni di euro, di cui una parte di questi è vincolata (già destinata a scopi precisi) e un’altra è di avanzo libero (spendibile liberamente).

Il bilancio

Assemini gode di ottima salute finanziaria, di cui ne dà prova l’indice di rigidità del bilancio. In parole povere, il Comune non è soffocato da debiti e costi fissi: «Solo il 19% circa delle entrate viene utilizzato per pagare stipendi e rate dei mutui. Questo significa che resta un ampio margine di manovra (oltre l’80%) per offrire servizi ai cittadini, dalla manutenzione delle strade alle attività culturali», ha spiegato l’assessore al Bilancio Marcello Malloru.

Nonostante i conti siano solidi, c’è un piccolo campanello d’allarme su cui l’amministrazione dovrà lavorare: la velocità con cui i soldi entrano effettivamente nelle casse comunali. Se da un lato il Comune è efficiente nel stabilire quanto deve ricevere (tasse, multe, canoni), dall’altro la capacità di incassare subito quei soldi è ferma a circa il 60%. È un po’ come un commerciante che vende molta merce, ma concede pagamenti dilazionati: i soldi ci sono sulla carta, ma bisogna faticare per vederli fisicamente sul conto corrente.

Le opere pubbliche

Intanto, la Giunta comunale ha adottato lo schema del Piano triennale dei Lavori pubblici 2026-2028, adeguandolo alla sopravvenuta disponibilità di fondi e mettendo in campo circa 56 milioni di euro.

L’amministrazione municipale ha inserito nel programma sei nuovi interventi strategici, resi possibili grazie a finanziamenti regionali e nazionali: «La costruzione del nuovo Palazzetto dello sport, il completamento dell’area circostante il campo Santa Maria, la realizzazione del nuovo parco urbano tra le vie Coghe, Cavour, Maroncelli e Levante, la messa in sicurezza degli argini del Rio Cixerri, l’attivazione del piano di contrasto al rumore ambientale e la sistemazione di via della Scienza», ha spiegato l’assessora comunale ai Lavori pubblici Alessia Meloni.

In futuro

Altri lavori saranno avviati con risorse dell’avanzo vincolato: «La riqualificazione dei giardini di via Trieste e della fontana di epoca romana, nonché la realizzazione di centro sociale polifunzionale e parcheggio multipiano in corso Europa. E ancora verranno avviati la realizzazione del “Parco lineare, percorsi verdi per il paesaggio urbano”, il completamento del campo Santa Maria, la riqualificazione del corso Asia e il “boulevard dei paesaggi”», conclude Meloni.

Prossimo passo? Il passaggio in Aula, con un’opposizione pronta a dire la sua.

