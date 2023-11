Nel bilancio la parola “handicappati” 

Il termine “handicappato” scritto fra le pagine del bilancio fa storcere il naso alla minoranza del Consiglio comunale di Selargius e accende subito la polemica, con l’intervento anche delle associazioni che tutelano i disabili.

La denuncia è stata fatta in Aula dal leader della minoranza Franco Camba: «Su diversi documenti del Comune continuano a comparire termini obsoleti e veicolanti immagini stigmatizzanti e distorte, in grado di rasentare a volte l’offesa della persona umana. Da ultimo il termine “handicappato” riportato in una variazione di bilancio che, tra l'altro, riguarda i Servizi sociali», ha detto.

Il caso

Tutto è accaduto durante l’ultima riunione del Consiglio, in occasione della variazione che ripartisce le ultime risorse disponibili in cassa. Fra le voci che vengono riportate nella mini manovra finanziaria c’è un fondo destinato al supporto per la disabilità, che però nella pratica viene riportato come “attività di sostegno handicappati”. Termine segnalato subito dal consigliere Camba, seguito dalle «scuse» da parte dell’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, che durante l’illustrazione - va precisato - ha però parlato di «alunni con disabilità», senza ripetere la parola scritta nella delibera. «Ho fatto notare il termine sbagliato e farò modificare subito l’oggetto del capitolo, concordo con lei perché io per primo lo ritengo poco rispettoso», le parole di Porqueddu, «spero che non ricapiti più».

In Aula

La discussione è poi proseguita fra i banchi dell’Aula. «Esistono diversi sinonimi e sarebbe bene che almeno negli atti che si portano in quest’aula si iniziasse a usare un linguaggio non discriminante», il parere ribadito da Camba. «Certi termini sono neutri e vengono riportati nel dizionario della lingua italiana, quello che fa la differenza è l’interpretazione negativa che lei vuole dare alla parola», il commento di Marianna Mameli, Lega. Poi l’invito della vicepresidente del Consiglio Chiara Contu a tutta l’assemblea civica selargina: «Non usiamo termini di questo genere in aula».

La mozione

Dibattito che tornerà in Consiglio con la mozione presentata dallo stesso Camba dopo la discussione, in cui si chiede a sindaco e Giunta di «impartire le opportune indicazioni ai direttori delle aree dell’amministrazione affinché negli atti e documenti del Comune si faccia uso di un linguaggio inclusivo, aderente alle nuove visioni a proposito delle disabilità, delle vulnerabilità, delle condizioni di difficoltà, e nel suo complesso delle diversità. Un linguaggio inclusivo e non discriminante».

Le associazioni

Sul caso interviene anche la presidente dell’Anffas Rita Angela Pitzalis che condanna l’uso di questo tipo di «linguaggio scorretto che non rispetta i diritti e la dignità delle persone con disabilità. Quel termine non si può sentire e tantomeno utilizzare», commenta ricordando la guida sulle “parole giuste” stilata di recente proprio dall’Anffas nazionale. «Perché usare un linguaggio corretto e rispettoso può fare molto in questi casi», ribadisce.

RIPRODUZIONE RISERVATA