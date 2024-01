Nel bilancio i soldi per cultura e scuole  

Il bilancio di previsione (2024-2026) supera l’ostacolo del Consiglio comunale e viene approvato con i soli voti della maggioranza. Si tratta di una manovra da 62 milioni di euro, spalmati nei prossimi tre anni. Di questi le spese correnti, ossia quelle destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi ordinari dei cittadini ammontano, in totale, a 42 milioni di euro. Le spese in conto capitale, quelle rivolte alla realizzazione delle opere pubbliche, invece, sfiorano i 13 milioni di euro. Di queste fanno parte anche diversi progetti Pnrr, come l’Asse urbano della cultura, che verrà realizzato nel corso dei tre anni grazie a un finanziamento di oltre 4 milioni, la realizzazione della scuola dell’infanzia in via Tortolì da circa 2 milioni di euro e il restyling della scuola di via Ales.

Lo scontro

«Abbiamo approvato un bilancio sano e vigoroso, che rispetta i parametri di equilibrio stabiliti per legge e ha ottenuto il parere favorevole del revisore contabile e del revisore unico del nostro Comune», afferma il sindaco Pietro Pisu. Non è però dello stesso parere la minoranza che ha deciso di astenersi dalla votazione sia del Dup, documento unico di programmazione, sia del bilancio.«La programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026 è la fotocopia della precedente, con le opere che sono state traslate di annualità», attacca il consigliere di “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni, «se gli interventi ipotizzati risultano inattuabili, l’amministrazione deve virare subito su obiettivi realistici, perché le opere pubbliche sono un volano economico e sociale ed è essenziale considerare le imprese locali e i liberi professionisti elementi da valorizzare al pari del nostro territorio».

Le divergenze

E poi dito puntato contro le poche risorse destinate alle borgate. «Si parla di supporto al neonato distretto rurale di Sant’Isidoro, di sviluppo del sistema agroalimentare, di miglioramento del servizio di trasporto locale, eppure la spesa prevista è infinitesima o addirittura pari a zero come nel caso del trasporto pubblico», prosegue Meloni, «gli abitanti di Sant’Isidoro e San Gaetano, al di là dei proclami, continuano a essere considerati cittadini di serie B a cui non saranno garantiti l’acqua potabile, i mezzi pubblici, e altri servizi essenziali».La musica non cambia tra i banchi del gruppo Misto. «Nel Dup – incalza Franco Paderi che ha abbandonato l’aula prima della votazione - vi sono alcune previsioni di spesa con importi a zero. È pacifico che ci siano poche risorse finanziarie per sostenere quanto programmato. L’espressione del voto contrario o l’abbandono dell’aula dipende dal fatto che tutti i consiglieri comunali non conoscevano le richieste avanzate dai vari settori e non hanno potuto affrontare un sano confronto politico per discutere sui diversi problemi riportati spesso dal nostro gruppo su segnalazione dei concittadini».

