Nel bilancio 650 mila euro per costruire l’ecocentro comunale 

Ci sono 650 mila euro del bilancio comunale per realizzare il nuovo ecocentro di Serramanna. Il piano per costruire la nuova struttura, che manderà in archivio la lunga stagione dei conferimenti di rifiuti nell’ecocentro costruito in un’area di proprietà del Consorzio Cisa, ha già un cronoprogramma definito.

«Abbiamo i soldi, stanziati con una recente variazione al bilancio, e abbiamo l’area di proprietà comunale», commenta il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che parla «dell’affidamento a un tecnico professionista della progettazione definitiva esecutiva dell’intervento».

Il futuro nuovo ecocentro, che consentirà al Comune di Serramanna di affrancarsi definitivamente dal Consorzio Cisa in materia di rifiuti, sarà realizzato in un’area comunale all’interno del Pip, lungo la Strada statale 196 per Samassi.

La scelta dall’ente municipale di ricorrere a propri fondi di bilancio per dotarsi di un nuovo ecocentro rappresenta una svolta rispetto al programma portato avanti in passato, che prevedeva la richiesta di un finanziamento da un milione di euro attingendo al Pnrr. «Siamo stati ammessi e non finanziati – spiega il sindac – e valutato che difficilmente avremo scorrimenti di graduatorie abbiamo proseguito su un’altra strada».

