Nel bilancio 25 milioni per le opere pubbliche 

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025. Venticinque milioni di euro per le grandi opere nel paese. Tanti soldi che, a Uta, potranno essere spesi per lavori importanti.

I progetti principali

Previsti i finanziamenti per realizzare il parco grandi eventi di Santa Maria (un milione e cento mila euro), in cui sarà previsto un palco fisso, nuovi servizi e nuova illuminazione per favorire la realizzazione di grandi spettacoli durante tutto il corso dell’anno. Una parte per lo sport con la previsione della riqualificazione dei campi da tennis e basket con annessa struttura ricettiva in via Alghero e la realizzazione di un nuovo campo da Padel (400 mila euro). Il polo polisportivo Bascus Argius (un milione e mezzo) vedrà la realizzazione della club house, la riqualificazione della tribuna coperta, della pista e degli spogliatoi. Prevista anche la copertura del campo da calcio a 5 di via Argiolas Mannas (600 mila euro). Il Polo scolastico Iscol@ vedrà nascere nuove strutture da dedicare a laboratori per lo studio ambientale e scientifico (un milione e centomila euro). Nella scuola i lavori sono iniziati già da un anno: elementari e medie immerse in quattro ettari di verde nei terreni dell’ex Agris di via Stazione (11 milioni di euro).Sono previsti, inoltre, interventi per l’ex Municipio di via Umberto con un finanziamento regionale di circa 2 milioni di euro. Inoltre, la conferma di tutti i servizi per anziani e lo spiaggia day.

Sicurezza

Il Comune è stato beneficiario di circa 400 mila euro per l'innovazione tecnologica concludendo nei tempi dovuti gli aggiornamenti previsti dal Pnrr che, a breve, saranno tangibili per tutti gli utenti. Con un occhio alla cybersicurezza del sistema informatico e alla creazione di un sito web ancora più agevole nella navigazione e in grado di integrare tutti i servizi con un semplice click.

Il sindaco

Il sindaco – con delega al Bilancio – Giacomo Porcu ricorda: «Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato. In un momento storico dove il Governo taglia drasticamente i fondi ai Comuni siamo riusciti a reperire tanti milioni di euro di finanziamenti che completeranno la nostra azione volta a migliorare il paese rendendolo un punto di riferimento per i servizi offerti ai cittadini. Particolare attenzione è stata posta nel non gravare su famiglie e imprese».

