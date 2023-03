Nel b&b la seconda vita dei mobili 

Per questo in una delle cinque camere del b&b - quella dedicata alle famiglie con bimbi piccoli - c’è una culla per i bimbi ricavata da un tavolo per fare il pane. Le scalette per salire non sono altro che delle vecchie sedie incastrate una sopra l’altra. «È l’occasione di spiegare ai turisti come si faceva il pane in Sardegna e poi di proseguire il racconto con tante altre tradizioni. Sin da subito si sono mostrati entusiasti». Non solo: gli arredi sono stati completati con opere d’arte della tradizione sarda: ceramiche e tessuti su tutti. «Perché comprare un’imitazione di una ceramica quando abbiamo fior fiore di maestri in Sardegna? Così per i tessuti, in ogni camera i cuscini ornamentali sono realizzati con i tessuti di Samugheo».

Da ragazza adorava gli oggetti d’antiquariato. Girava per le campagne alla ricerca di mobili abbandonati, li recuperava e gli dava una nuova vita «perché anche i mobili hanno un’anima». Da grande ha iniziato la sua battaglia contro gli incivili che buttano i rifiuti in giro e - ogni volta che esce per una passeggiata in spiaggia a Simius o nella pineta di Campulongu - si arma di busta e guanti per raccogliere rifiuti. Oggi Betty Serra, 53 anni, originaria di Maracalagonis ma da 15 residente a Villasimius, ha unito queste due grandi passioni: ha aperto nel centro del paese - di fianco all’ufficio postale - il primo b&b arredato solo con mobili e oggetti abbandonati nelle discariche.

L’idea

E così un pianoforte buttato tra i rovi è la scrivania della hall, i telefoni di un tempo sono lampade da parete a muro (applique), lungo le pareti caffettiere e vasi appesi. «L’idea - racconta - mi è venuta due anni fa quando mi è stato suggerito di trasformare due appartamenti che avevamo in una piccola struttura ricettiva. Mi son detta: perché non arredarlo solo con oggetti che sono finiti nelle discariche o di cui, in ogni caso, le persone se ne vogliono sbarazzare?». Parte la ricerca, estenuante «perché poi serve anche uno studio per adattare l’antico alle esigenze moderne». Serra per ridare vita agli oggetti si affida ad Alberto Pusceddu e al suo staff, un’artista di Cagliari specializzato nel riciclo creativo. «L’altra mio obiettivo era quello di valorizzare la storia e le tradizioni della Sardegna».

Le risposte

Il sostegno

Un impegno, quello per portare a termine il suo sogno, lungo due anni: «In tanti mi dicevano di lasciar perdere e di aprire un normale b&b. Devo dire che per fortuna mio marito Angelo Frau è stato davvero molto paziente. All’inizio non capiva che cosa volessi fare però mi ha dato massima fiducia. Adesso anche a lui piace molto quello che ho creato». Sera ribadisce che «per me la cosa più importante era dare un segnale sull’importanza del riciclo e della tutela dell’ambiente. Tutti dobbiamo pensare al futuro: non buttiamo le cose in discarica, cerchiamo di diminuire gli sprechi. Ecco, qualsiasi struttura ricettiva potrebbe nascere come è nata la mia».

© Riproduzione riservata