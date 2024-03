Nel ‘90 furono addirittura diecimila 

L'esodo a Monza si è visto anche il 18 febbraio 1990: addirittura 10.000 tifosi del Cagliari sugli spalti del Brianteo, non solo nel settore ospiti. Una vittoria, 0-1, fondamentale nella corsa alla seconda promozione di fila della prima era Ranieri.

Il colpaccio

È la 24ª giornata e Monza si colora di rossoblù per la visita del Cagliari. La squadra di Ranieri attacca per gran parte del match, sfiorando il vantaggio nel primo tempo con un gran tiro al volo di Poli di un soffio a lato e nella ripresa con un destro di Cappioli messa in angolo da Pinato. All'82' Pisicchio si libera bene a destra, crossa sul secondo palo dove Provitali di testa trova la deviazione vincente: 0-1 e gioia incontenibile dei tantissimi tifosi sardi. Nel finale i rossoblù devono soffrire per il forcing dei brianzoli di Frosio, con Firicano che salva sulla linea di testa su tiro a botta sicura di Consonni e un gol annullato a Saini al 90' per fuorigioco, che l'arbitro Ceccarini all'inizio aveva convalidato. Un gran successo, che vale il +3 sul quinto posto e certifica la candidatura promozione.

Il bilancio

Nel '90 l'ultima delle 6 vittorie del Cagliari a Monza (5 in B, 1 in Coppa Italia), poi altrettanti pareggi e 8 sconfitte. Non si gioca dall'11 marzo 2001: 1-0.

