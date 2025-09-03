VaiOnline
Tennistavolo.
04 settembre 2025 alle 00:10

Nel 6° Trofeo Città dei Candelieri sfilano i campioni tricolori di Sassari 

Il Trofeo Città dei Candelieri è diventata una tappa obbligata di avvicinamento ai campionati di tennistavolo. A Sassari inizia oggi la sesta edizione, abbinata al “Memorial Ganau-Visioli”, per due giorni ad alto livello. Al Pala Santoru è l’occasione per i campioni d’Italia del TT Sassari di presentare parte della nuova squadra. Si comincia stasera, con i gironi di qualificazione e la caccia al successore di Sadi Ismailov. Domani dalle 16, partite a eliminazione diretta e finale. In mattinata spazio allo “Special Ping” dedicato all’attività paralimpica.

Sabato la coda del Trofeo con le manifestazioni promozionali. Il TT Sassari saluta Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio, che ha vinto nel ’23, e Johnny Oyebode. Ci sarà Antonino Amato, vincitore di due edizioni. È attesa la partecipazione dello svedese Simon Berglund, numero 244 nelle classifiche mondiali, che parte tra i favoriti. La presenza femminile è assicurata da Daniela Ortega e Tatiana Garnova, tesserate con il TT Sassari.

