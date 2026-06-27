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Gruppo G
28 giugno 2026 alle 00:06

Nel 5-1 del Belgio si sblocca Lukaku E l’Egitto regge nel pari con l’Iran 

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C’è anche la firma degli “italiani” nel 5-1 del Belgio sulla Nuova Zelanda, prima vittoria dei Diables Rouges a questi Mondiali (dopo due pareggi) che vale il primo posto nel Gruppo G. Trossard apre le marcature nel primo tempo e trova anche la doppietta a inizio ripresa, poi si scatenano i napoletani De Bruyne e Lukaku, che calano il poker (in mezzo la rete neozelandese di Just) prima del sigillo finale del milanista Saelemaekers. A Vancouver è il colpo di testa di Lukaku, all’86’, a dare al Belgio il primato per la miglior differenza reti sull’Egitto, che chiude a pari punti dopo l’1-1 contro l’Iran. La partita di Seattle, ribattezzata “Pride Match” dalla Fifa (non senza tensioni con le federazioni dei due Paesi musulmani, che hanno rifiutato qualsiasi collegamento con l’evento), vede festeggiare al triplice fischio i Faraoni, secondi e qualificati direttamente. Segna subito Saber, l’ex Inter Taremi si fa parare un rigore da Shobeir ma al 14’ pareggia Rezaeian. Nel recupero l’Iran farebbe gol con Khalilzadeh, ma è fuorigioco: il Var annulla.

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