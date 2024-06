«Nel 2029 pronti ad affrontare una guerra» 

«Dobbiamo essere in grado di affrontare una guerra entro il 2029. Abbiamo bisogno di donne e uomini in grado di difendersi e che possano difendere questo Paese». Lo ha detto al Bundestag il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, sottolineando che non si deve pensare che Putin si fermerà in Ucraina. «Dobbiamo fare deterrenza per evitare che si arrivi al peggio», ha aggiunto. I tre pilastri della difesa sono «personale, materiale e finanze». Perciò «ritengo necessarie nuove forme di servizio militare e presenterò presto delle proposte», ha annunciato, anche per quanto riguarda le forme di obbligatorietà, ha aggiunto.

L’incontro

L’intervento di Pistorius rende l’idea di come sia sempre più alta la tensione in Europa, e sempre meno teoriche le prospettive di allargamento del conflitto a Est. Il discorso del ministro della Difesa di Berlino arriva alla vigilia dell’appuntamento che vede riuniti a Caen, in Normandia, tutti i grandi leader occidentali per celebrare gli 80 anni dal D-Day, quel 6 giugno 1944 in cui le forze alleate sbarcarono in Francia, uno dei momenti di svolta della seconda guerra mondiale.

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato già sul posto, e ha incontrato i sempre più rari reduci, ormai centenari, del giorno in cui l'Europa cominciò a liberarsi dal nazismo; oggi accanto a Macron ci saranno Sergio Mattarella, Joe Biden - già arrivato ieri mattina a Parigi -, re Carlo d’Inghilterra, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Fra gli altri capi di Stato e di governo, spicca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che interverrà alle commemorazioni mentre Vladimir Putin e la Russia, non invitati, saranno assenti.

Verso il G7

Domani inoltre Zelensky sarà all'Eliseo da Macron e parlerà davanti al Parlamento francese, sabato sarà la volta della prima visita di Stato in Francia di Biden. Ma le commemorazioni dello sbarco saranno l'occasione per un incontro bilaterale tra i due leader, americano e ucraino, prima di rivedersi la prossima settimana in Puglia, al G7 di Borgo Egnazia, per fare il punto sulla guerra e sulle forniture di armi a Kiev per difendersi dall'aggressione russa.

