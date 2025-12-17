Nel 2026 riapre la Sala degli Evangelisti 

Il Comune chiama, la Regione risponde assegnando all’amministrazione oristanese un contributo di 100mila euro per sistemare la sala degli Evangelisti nel palazzo degli Scolopi. Tanto dovrebbe bastare per la progettazione, il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione della storica sala consiliare in quello che fu prima convento, poi Palazzo di Giustizia e ora ala del Municipio.

Nei primi mesi del 2026 il Consiglio comunale ritroverà la sua sede storica lasciando il teatro San Martino. La sala dei quattro Evangelisti ha una lunga storia di fede, cultura, giustizia e politica. In piazza Eleonora al piano terra dell’ex convento il 17 aprile 1921 Camillo Bellieni e i sognatori dell’autonomia diedero vita al Partito sardo d’azione. La targa fissata nel centenario all’ingresso della sala riporta una frase di Bellieni: «Per gli stati uniti d’Europa noi abbiamo risollevato in faccia all’impetuoso Tirreno il vessillo dei quattro mori. In attesa della buona civiltà mediterranea vogliamo ancora sentire il vecchio cuore della nostra Sardegna». E a chiudere il pensiero del segretario di allora, Christian Solinas. «Dopo cento anni, ci ritroviamo ancora qui, dove tutto ebbe inizio, per confermare i valori e gli ideali dei nostri padri fondatori, per tenere alto il vessillo glorioso dei Quattro Mori verso le sfide del prossimo secolo... Fortza Paris».

